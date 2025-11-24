https://ria.ru/20251124/bespilotniki-2057035820.html
ПВО сбила за ночь 93 беспилотника
Силы ПВО сбили за ночь 93 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T07:23:00+03:00
