ПВО ночью сбила 93 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 93 украинских беспилотника над четырьмя регионами России, Чёрным и Азовским морями, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T07:17:00+03:00
2025-11-24T07:17:00+03:00
2025-11-24T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
азовское море
белгородская область
