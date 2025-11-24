https://ria.ru/20251124/bek-2057084919.html
Тэйлор Бек вернулся в "Сибирь"
"Сибирь" подписала контракт с канадским нападающим Тэйлором Беком, сообщает Telegram-канал новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Канадский нападающий Тэйлор Бек вернулся в клуб КХЛ "Сибирь"