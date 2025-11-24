Рейтинг@Mail.ru
Тэйлор Бек вернулся в "Сибирь" - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:18 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/bek-2057084919.html
Тэйлор Бек вернулся в "Сибирь"
Тэйлор Бек вернулся в "Сибирь" - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Тэйлор Бек вернулся в "Сибирь"
"Сибирь" подписала контракт с канадским нападающим Тэйлором Беком, сообщает Telegram-канал новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T11:18:00+03:00
2025-11-24T11:18:00+03:00
хоккей
спорт
тэйлор бек
сибирь
шанхайские драконы
авангард
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867063652_360:42:1268:553_1920x0_80_0_0_a4647f8b8b143afa232071a895720312.jpg
/20251123/driger-2056951629.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867063652_141:0:1278:853_1920x0_80_0_0_3f41d527660fae1aecd6ad548d76217d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, тэйлор бек, сибирь, шанхайские драконы, авангард, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Тэйлор Бек, Сибирь, Шанхайские драконы, Авангард, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Тэйлор Бек вернулся в "Сибирь"

Канадский нападающий Тэйлор Бек вернулся в клуб КХЛ "Сибирь"

© Фото : Пресс-служба ХК "Сибирь"Нападающий ХК "Сибирь" Тэйлор Бек
Нападающий ХК Сибирь Тэйлор Бек - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Пресс-служба ХК "Сибирь"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Сибирь" подписала контракт с канадским нападающим Тэйлором Беком, сообщает Telegram-канал новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 34-летним игроком рассчитано до конца сезона-2026/27.
По окончании сезона-2024/25 Бек и еще шесть хоккеистов покинули новосибирскую команду, которая заняла седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и уступила в серии первого раунда Кубка Гагарина уфимскому "Салавату Юлаеву" (3-4).
В 2022-2025 годах канадец провел за "Сибирь" 196 матчей, в которых набрал 165 очков (51+114). Всего в КХЛ нападающий отыграл восемь сезонов, выступал за пекинский "Куньлунь Ред Стар", омский "Авангард", магнитогорский "Металлург", минское "Динамо" и "Сибирь". На его счету 374 очка (123+251) в 485 матчах.
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - Трактор (Челябинск) - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Трактор" расторг контракт с вратарем Дригером
23 ноября, 16:40
 
ХоккейСпортТэйлор БекСибирьШанхайские драконыАвангардКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала