Баланин обсудил с директорами ТФОМС ход цифровой трансформации системы ОМС
15:35 24.11.2025
Баланин обсудил с директорами ТФОМС ход цифровой трансформации системы ОМС
Цифровая трансформация системы обязательного медицинского страхования стала основной темой расширенного совещания совета директоров территориальных фондов ОМС... РИА Новости, 24.11.2025
Баланин обсудил с директорами ТФОМС ход цифровой трансформации системы ОМС

Глава ФОМС Баланин: Система ОМС активно переходит на цифровые технологии

© Фото : правительство Ярославской областиИлья Баланин
Илья Баланин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : правительство Ярославской области
Илья Баланин. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Цифровая трансформация системы обязательного медицинского страхования стала основной темой расширенного совещания совета директоров территориальных фондов ОМС (ТФОМС), которое провел в Москве председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин, сообщает пресс-служба фонда.
"Система обязательного медицинского страхования активно переходит на новый уровень развития, основанный на цифровых технологиях. Цифровая трансформация становится ключевым направлением модернизации всего здравоохранения страны. На сегодняшний день в единой государственной информационной системе ОМС уже аккумулирован значительный объем данных, в том числе полные данные об оказанной медицинской помощи с 2019 года", — приводятся в сообщении слова Баланина.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
ФОМС запустил официальный канал в национальном мессенджере Max
19 ноября, 09:35
В ходе совещания были представлены основные компоненты системы: Федеральный единый регистр застрахованных лиц (ФЕРЗЛ), подсистема персонифицированного учета медицинской помощи (ПУМП), сервис информирования застрахованных лиц (СИСЗЛ) и цифровой медицинский профиль (ЦМП).
Задача текущего года — завершение создания комплексной информационной системы, объединяющей данные об оказанной медицинской помощи в системе ОМС всех застрахованных граждан. Проект предусматривает поэтапное внедрение современных технологий во всех регионах России, что позволит существенно повысить прозрачность расходов и планирование бюджета системы ОМС.
"Специалисты уже ведут активную подготовительную работу, включая верификацию и актуализацию данных. Особое внимание уделяется обеспечению достоверности информации в цифровом профиле каждого пациента. Успешная реализация проекта станет основным этапом в модернизации системы здравоохранения и повышении доступности и качества бесплатной медицинской помощи для застрахованных в ОМС. В частности, создание единой цифровой системы открывает новые возможности для повышения эффективности диагностики и лечения, обеспечивая врачей актуальной информацией о состоянии здоровья пациентов в режиме реального времени" - указывается в сообщении ФОМС.
Участники совещания обсудили также итоги исполнения территориальных программ за девять месяцев текущего года, а также прогноз на оставшийся период. Отдельное внимание было уделено взаимодействию филиалов Фонда "Защитники Отечества" с территориальными фондами ОМС.
Илья Баланин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Баланин: бюджет ФОМСа обеспечит сбалансированное финансирование системы
20 ноября, 16:51
 
МоскваРоссияИлья Баланин
 
 
