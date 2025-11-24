Баланин обсудил с директорами ТФОМС ход цифровой трансформации системы ОМС

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Цифровая трансформация системы обязательного медицинского страхования стала основной темой расширенного совещания совета директоров территориальных фондов ОМС (ТФОМС), которое провел в Москве председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин, сообщает пресс-служба фонда.

"Система обязательного медицинского страхования активно переходит на новый уровень развития, основанный на цифровых технологиях. Цифровая трансформация становится ключевым направлением модернизации всего здравоохранения страны. На сегодняшний день в единой государственной информационной системе ОМС уже аккумулирован значительный объем данных, в том числе полные данные об оказанной медицинской помощи с 2019 года", — приводятся в сообщении слова Баланина.

В ходе совещания были представлены основные компоненты системы: Федеральный единый регистр застрахованных лиц (ФЕРЗЛ), подсистема персонифицированного учета медицинской помощи (ПУМП), сервис информирования застрахованных лиц (СИСЗЛ) и цифровой медицинский профиль (ЦМП).

Задача текущего года — завершение создания комплексной информационной системы, объединяющей данные об оказанной медицинской помощи в системе ОМС всех застрахованных граждан. Проект предусматривает поэтапное внедрение современных технологий во всех регионах России, что позволит существенно повысить прозрачность расходов и планирование бюджета системы ОМС.

"Специалисты уже ведут активную подготовительную работу, включая верификацию и актуализацию данных. Особое внимание уделяется обеспечению достоверности информации в цифровом профиле каждого пациента. Успешная реализация проекта станет основным этапом в модернизации системы здравоохранения и повышении доступности и качества бесплатной медицинской помощи для застрахованных в ОМС. В частности, создание единой цифровой системы открывает новые возможности для повышения эффективности диагностики и лечения, обеспечивая врачей актуальной информацией о состоянии здоровья пациентов в режиме реального времени" - указывается в сообщении ФОМС.