В Баку при взрыве разрушились пять этажей бизнес-центра
В Баку при взрыве разрушились пять этажей бизнес-центра
Разрушения на пяти этажах из шести зафиксированы в здании бизнес-центра в Баку в результате взрыва, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана. РИА Новости, 24.11.2025
