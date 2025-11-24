Рейтинг@Mail.ru
В Баку при взрыве разрушились пять этажей бизнес-центра - РИА Новости, 24.11.2025
11:03 24.11.2025 (обновлено: 12:21 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/baku-2057079352.html
В Баку при взрыве разрушились пять этажей бизнес-центра
В Баку при взрыве разрушились пять этажей бизнес-центра
Разрушения на пяти этажах из шести зафиксированы в здании бизнес-центра в Баку в результате взрыва, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T11:03:00+03:00
2025-11-24T12:21:00+03:00
Бизнес-центр Afen Plaza в Баку, где прогремел мощный взрыв
Пострадали, по меньшей мере, 7 человек. Сейчас на месте ЧП проходят спасательные работы. Владелец бизнес-центра заявил, что повреждение произошло в газопроводе, который проложен перед зданием. Это привело к скоплению газа в пространстве под самим бизнес-центром.
В Баку при взрыве разрушились пять этажей бизнес-центра

В Баку при взрыве разрушились пять из шести этажей бизнес-центра

БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Разрушения на пяти этажах из шести зафиксированы в здании бизнес-центра в Баку в результате взрыва, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.
Утром на улице Раджабли в Наримановском районе Баку произошел взрыв в здании бизнес-центра. В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи Азербайджана сообщили РИА Новости о семи пострадавших.
"По предварительной информации, взрыв в (бизнес-центре) AFEN Plaza... произошел на первом этаже здания. В результате взрыва зафиксированы разрушения с первого по пятый этаж шестиэтажного здания. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС на месте взрыва были спасены и переданы медикам семь человек", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, в ходе оценки оперативной обстановки установлено, что в офисном здании произошел взрыв без последующего пожара, что привело к разрушениям. "По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование", - отмечает МЧС.
Владелец здания Абульфат Алиев заявил журналистам, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. Азербайджанское агентство Репорт публикует кадры эвакуации людей из здания сразу после взрыва.
