В Баку при взрыве разрушились пять этажей бизнес-центра

БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Разрушения на пяти этажах из шести зафиксированы в здании бизнес-центра в Баку в результате взрыва, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

Утром на улице Раджабли в Наримановском районе Баку произошел взрыв в здании бизнес-центра. В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи Азербайджана сообщили РИА Новости о семи пострадавших.

"По предварительной информации, взрыв в (бизнес-центре) AFEN Plaza... произошел на первом этаже здания. В результате взрыва зафиксированы разрушения с первого по пятый этаж шестиэтажного здания. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС на месте взрыва были спасены и переданы медикам семь человек", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в ходе оценки оперативной обстановки установлено, что в офисном здании произошел взрыв без последующего пожара, что привело к разрушениям. "По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование", - отмечает МЧС.