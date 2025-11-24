Рейтинг@Mail.ru
Умерла народная артистка РСФСР Лилия Юдина - РИА Новости, 24.11.2025
18:00 24.11.2025 (обновлено: 20:14 24.11.2025)
Умерла народная артистка РСФСР Лилия Юдина
Народная артистка РСФСР Лилия Юдина умерла в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе Малого театра.
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лилия Юдина умерла в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе Малого театра.
"Невосполнимая утрата для Малого театра. 23 ноября ушла из жизни народная артистка России Лилия Витальевна Юдина, одна из ярчайших звезд отечественного театра и кино", - говорится в сообщении в Telegram-канале Малого театра.
В театре напомнили, что весь творческий путь актрисы был связан с Малым театром, которому она служила с 1953 года. Она исполнила более 50 ролей, "отмеченных присущим ей сценическим обаянием", добавили в пресс-службе. Среди них Элиза Дулиттл в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, Абигайль в "Стакане воды" Эжена Скриба, Регина в "Привидении" Генрика Ибсена, Саша в чеховском "Иванове", сначала Софья, потом Наталья Дмитриевна в "Горе от ума", Регана в "Короле Лире" и многие другие.
"Малый театр всегда будет гордиться тем, что семь десятилетий Лилия Витальевна Юдина блистала на нашей сцене. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям замечательной актрисы. Светлая память и вечный покой", - заключили в театре.
Подробности о времени и месте прощания в театре сообщат позже.
 
