Умерла народная артистка РСФСР Лилия Юдина

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лилия Юдина умерла в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе Малого театра.

"Малый театр всегда будет гордиться тем, что семь десятилетий Лилия Витальевна Юдина блистала на нашей сцене. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям замечательной актрисы. Светлая память и вечный покой", - заключили в театре.