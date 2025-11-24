https://ria.ru/20251124/artist-2057222634.html
Умерла народная артистка РСФСР Лилия Юдина
Умерла народная артистка РСФСР Лилия Юдина - РИА Новости, 24.11.2025
Умерла народная артистка РСФСР Лилия Юдина
Народная артистка РСФСР Лилия Юдина умерла в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе Малого театра. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:00:00+03:00
2025-11-24T18:00:00+03:00
2025-11-24T20:14:00+03:00
рсфср
россия
генрик ибсен
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057228983_0:182:2048:1334_1920x0_80_0_0_eeba2fff536666e4d38e4186d680a0d6.jpg
рсфср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057228983_0:187:2048:1723_1920x0_80_0_0_04c45d786ac1c517c38d8a034c1ed356.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рсфср, россия, генрик ибсен, происшествия
РСФСР, Россия, Генрик Ибсен, Происшествия
Умерла народная артистка РСФСР Лилия Юдина
Народная артистка РСФСР Лилия Юдина умерла в возрасте 96 лет
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лилия Юдина умерла в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе Малого театра.
"Невосполнимая утрата для Малого театра. 23 ноября ушла из жизни народная артистка России
Лилия Витальевна Юдина, одна из ярчайших звезд отечественного театра и кино", - говорится в сообщении в Telegram-канале Малого театра.
В театре напомнили, что весь творческий путь актрисы был связан с Малым театром, которому она служила с 1953 года. Она исполнила более 50 ролей, "отмеченных присущим ей сценическим обаянием", добавили в пресс-службе. Среди них Элиза Дулиттл в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, Абигайль в "Стакане воды" Эжена Скриба, Регина в "Привидении" Генрика Ибсена
, Саша в чеховском "Иванове", сначала Софья, потом Наталья Дмитриевна в "Горе от ума", Регана в "Короле Лире" и многие другие.
"Малый театр всегда будет гордиться тем, что семь десятилетий Лилия Витальевна Юдина блистала на нашей сцене. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям замечательной актрисы. Светлая память и вечный покой", - заключили в театре.
Подробности о времени и месте прощания в театре сообщат позже.