https://ria.ru/20251124/armenija-2057212988.html
Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ в Киргизии, заявил Ушаков
Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ в Киргизии, заявил Ушаков - РИА Новости, 24.11.2025
Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ в Киргизии, заявил Ушаков
Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ в Киргизии, но Ереван уведомил, что не против принятия на встрече согласованных документов, сообщил помощник... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:34:00+03:00
2025-11-24T17:34:00+03:00
2025-11-24T18:02:00+03:00
в мире
армения
киргизия
ереван
юрий ушаков
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057223093_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_ec4242a6eefdfe164b7dc20cfab5dce2.jpg
https://ria.ru/20250331/armenija-2008331468.html
армения
киргизия
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057223093_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46bb5dfa7ecd6fd7f2e57b7c93c1cf1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, киргизия, ереван, юрий ушаков, одкб
В мире, Армения, Киргизия, Ереван, Юрий Ушаков, ОДКБ
Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ в Киргизии, заявил Ушаков
Ушаков: Армения не примет участие в саммите ОДКБ в Киргизии