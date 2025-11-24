Рейтинг@Mail.ru
17:34 24.11.2025
Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ в Киргизии, заявил Ушаков
в мире, армения, киргизия, ереван, юрий ушаков, одкб
В мире, Армения, Киргизия, Ереван, Юрий Ушаков, ОДКБ
Бишкек, Киргизия
Бишкек, Киргизия - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Getty Images / Jeremy Woodhouse
Бишкек, Киргизия. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ в Киргизии, но Ереван уведомил, что не против принятия на встрече согласованных документов, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Что касается Армении, то эта сторона участвовать не будет, но ее представители сообщили организаторам, что они не против принятия на встрече согласованных документов", - сказал Ушаков журналистам.
