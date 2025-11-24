https://ria.ru/20251124/aeroport-2057240198.html
Ярославский губернатор заявил о планах запустить авиарейсы в Минск
Ярославский губернатор заявил о планах запустить авиарейсы в Минск - РИА Новости, 24.11.2025
Ярославский губернатор заявил о планах запустить авиарейсы в Минск
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о планах запустить авиарейсы из Ярославля в Минск в 2028 году, когда ярославский аэропорт откроется после... РИА Новости, 24.11.2025
Губернатор Евраев заявил о планах запустить авиарейсы в Минск в 2028 году
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о планах запустить авиарейсы из Ярославля в Минск в 2028 году, когда ярославский аэропорт откроется после реконструкции.
Делегация Ярославской области
во главе с губернатором Михаилом Евраевым
работает в Белоруссии
. Губернатор сообщил в своем Telegram-канале,
что прошел ряд встреч, в том числе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
. На встрече с Лукашенко обсуждали, в частности, перспективы поставок ярославской лакокрасочной продукции и комплектующих для ведущих машиностроительных заводов Белоруссии.
"Важным шагом в развитии логистических связей станет организация прямого авиасообщения между Минском и Ярославлем
после ввода нашего аэропорта-миллионника, который мы планируем открыть в 2028 году", - написал Евраев.
Ранее Михаил Евраев сообщал о планах по созданию международного аэропорта "Золотое кольцо" как многофункционального транспортного хаба. Проект предусматривает строительство современных пассажирского и грузового терминалов, которые смогут обслуживать до миллиона пассажиров ежегодно и обеспечивать грузовые авиаперевозки для шести регионов Центральной России: Ярославской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской и Тверской областей. По данным Евраева, уже ведутся подготовительные работы на строительной площадке. Проект терминала для внутренних пассажирских авиалиний находится на экспертизе, завершается подготовка документации для грузового. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2028 год.
В настоящий момент международный аэропорт Ярославля "Золотое кольцо" выполняет рейсы в Санкт-Петербург
, Пермь
, Москву
, Казань
, Самару, Сочи
и Екатеринбург
.