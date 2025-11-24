Рейтинг@Mail.ru
Ярославский губернатор заявил о планах запустить авиарейсы в Минск
24.11.2025
Ярославский губернатор заявил о планах запустить авиарейсы в Минск
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о планах запустить авиарейсы из Ярославля в Минск в 2028 году, когда ярославский аэропорт откроется после...
ярославль
белоруссия
ярославская область
михаил евраев
александр лукашенко
ярославль
белоруссия
ярославская область
ярославль, белоруссия, ярославская область, михаил евраев, александр лукашенко, в мире
Ярославль, Белоруссия, Ярославская область, Михаил Евраев, Александр Лукашенко, В мире
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о планах запустить авиарейсы из Ярославля в Минск в 2028 году, когда ярославский аэропорт откроется после реконструкции.
Делегация Ярославской области во главе с губернатором Михаилом Евраевым работает в Белоруссии. Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что прошел ряд встреч, в том числе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На встрече с Лукашенко обсуждали, в частности, перспективы поставок ярославской лакокрасочной продукции и комплектующих для ведущих машиностроительных заводов Белоруссии.
"Важным шагом в развитии логистических связей станет организация прямого авиасообщения между Минском и Ярославлем после ввода нашего аэропорта-миллионника, который мы планируем открыть в 2028 году", - написал Евраев.
Ранее Михаил Евраев сообщал о планах по созданию международного аэропорта "Золотое кольцо" как многофункционального транспортного хаба. Проект предусматривает строительство современных пассажирского и грузового терминалов, которые смогут обслуживать до миллиона пассажиров ежегодно и обеспечивать грузовые авиаперевозки для шести регионов Центральной России: Ярославской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской и Тверской областей. По данным Евраева, уже ведутся подготовительные работы на строительной площадке. Проект терминала для внутренних пассажирских авиалиний находится на экспертизе, завершается подготовка документации для грузового. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2028 год.
В настоящий момент международный аэропорт Ярославля "Золотое кольцо" выполняет рейсы в Санкт-Петербург, Пермь, Москву, Казань, Самару, Сочи и Екатеринбург.
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Рейс из Петербурга в Дубай задержали из-за технической неполадки
21 ноября, 09:01
 
Ярославль, Белоруссия, Ярославская область, Михаил Евраев, Александр Лукашенко
 
 
