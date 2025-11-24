Ярославский губернатор заявил о планах запустить авиарейсы в Минск

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о планах запустить авиарейсы из Ярославля в Минск в 2028 году, когда ярославский аэропорт откроется после реконструкции.

Ранее Михаил Евраев сообщал о планах по созданию международного аэропорта "Золотое кольцо" как многофункционального транспортного хаба. Проект предусматривает строительство современных пассажирского и грузового терминалов, которые смогут обслуживать до миллиона пассажиров ежегодно и обеспечивать грузовые авиаперевозки для шести регионов Центральной России: Ярославской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской и Тверской областей. По данным Евраева, уже ведутся подготовительные работы на строительной площадке. Проект терминала для внутренних пассажирских авиалиний находится на экспертизе, завершается подготовка документации для грузового. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2028 год.