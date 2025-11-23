Зимы в Москве не будет до конца ноября, рассказал Вильфанд

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Снежная холодная зима не придет в Москву как минимум до конца ноября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В частности, по его словам, на следующей неделе не будет условий для снегопада в столице.