Зимы в Москве не будет до конца ноября, рассказал Вильфанд
Зимы в Москве не будет до конца ноября, рассказал Вильфанд
Снежная холодная зима не придет в Москву как минимум до конца ноября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. РИА Новости, 23.11.2025
