Происходящее с Зеленским вызвало беспокойство в США

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Позиции Владимира Зеленского на фоне политического кризиса и коррупционного скандала еще никогда не были настолько шаткими, как сейчас, пишет газета The Washington Post.
"Владимир Зеленский столкнулся с серьезным вызовом своему президентству", — говорится в материале.
Эксперты считают, что у главы киевского режима осталось мало времени для того, чтобы вернуть утраченное доверие. Для этого он должен пересмотреть всю свою политику — от коррупционной системы до возвращения полномочий парламенту, которые с его подачи были значительно урезаны.
"И худший момент трудно было придумать", — признает газета.
В эфире белорусского телеканала ОНТ Азаров прокомментировал возможность социального взрыва и протестов на Украине на фоне разгорающегося крупного коррупционного скандала. По его словам, в Верховной раде Украины зарегистрировано постановление об отставке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова с поста и требование отправить в отставку главу офиса Зеленского Андрея Ермака.
Сам глава киевского режима, согласно документу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фигурирует в обвинительном заключении его соратнику Тимуру Миндичу в деле о коррупции в энергосфере.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщал, что НАБУ предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям, в том числе в отмывании средств.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.