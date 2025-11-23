Происходящее с Зеленским вызвало беспокойство в США

Эксперты считают, что у главы киевского режима осталось мало времени для того, чтобы вернуть утраченное доверие. Для этого он должен пересмотреть всю свою политику — от коррупционной системы до возвращения полномочий парламенту, которые с его подачи были значительно урезаны.