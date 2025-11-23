Рейтинг@Mail.ru
04:03 23.11.2025 (обновлено: 12:21 23.11.2025)
Происходящее с Зеленским вызвало беспокойство в США
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Происходящее с Зеленским вызвало беспокойство в США

WP: позиции Зеленского еще никогда не были настолько слабыми

© Getty Images / Anadolu/Utku UcrakВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Utku Ucrak
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Позиции Владимира Зеленского на фоне политического кризиса и коррупционного скандала еще никогда не были настолько шаткими, как сейчас, пишет газета The Washington Post.
"Владимир Зеленский столкнулся с серьезным вызовом своему президентству", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Депутат Рады потребовал ареста Зеленского
02:36
Эксперты считают, что у главы киевского режима осталось мало времени для того, чтобы вернуть утраченное доверие. Для этого он должен пересмотреть всю свою политику — от коррупционной системы до возвращения полномочий парламенту, которые с его подачи были значительно урезаны.
"И худший момент трудно было придумать", — признает газета.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
На Украине есть силы, которые хотят отставки Зеленского, заявил Азаров
Вчера, 22:00
В эфире белорусского телеканала ОНТ Азаров прокомментировал возможность социального взрыва и протестов на Украине на фоне разгорающегося крупного коррупционного скандала. По его словам, в Верховной раде Украины зарегистрировано постановление об отставке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова с поста и требование отправить в отставку главу офиса Зеленского Андрея Ермака.
Сам глава киевского режима, согласно документу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фигурирует в обвинительном заключении его соратнику Тимуру Миндичу в деле о коррупции в энергосфере.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщал, что НАБУ предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям, в том числе в отмывании средств.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
На Западе рассказали, что случилось с Украиной из-за России
01:29
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
