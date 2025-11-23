В Раде усомнились, что Зеленский уволит Ермака с поста главы офиса

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин усомнился, что Владимир Зеленский уволит Андрея Ермака с поста главы его офиса и Рустема Умерова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Наверное, есть смысл, это в пределах его ( Зеленского – ред.) полномочий, сменить руководителя своего офиса и секретаря СНБО , но я почти уверен, что он этого не сделает", - сказал Рахманин в интервью изданию "Украинская правда".

По его мнению, чтобы выйти из политического кризиса, Зеленскому нужно публично признать свою ответственность.

"У него ситуация плохая, потому что не имеет никакого значения, был ли Зеленский непосредственно причастен к коррупционной схеме или создал условия, когда такое возможно, когда какой-то черт может делать все, что вздумается, и люди, которых он собрал, могут обсуждать, кого ставить министром или послом", - отметил Рахманин.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.