В Раде усомнились, что Зеленский уволит Ермака с поста главы офиса - РИА Новости, 23.11.2025
13:41 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/zelenskij-2056918805.html
В Раде усомнились, что Зеленский уволит Ермака с поста главы офиса
2025-11-23T13:41:00+03:00
2025-11-23T13:41:00+03:00
украина
В Раде усомнились, что Зеленский уволит Ермака с поста главы офиса

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин усомнился, что Владимир Зеленский уволит Андрея Ермака с поста главы его офиса и Рустема Умерова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
"Наверное, есть смысл, это в пределах его (Зеленского – ред.) полномочий, сменить руководителя своего офиса и секретаря СНБО, но я почти уверен, что он этого не сделает", - сказал Рахманин в интервью изданию "Украинская правда".
Кадр видео обращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ рассказали, как Зеленский оказался в осаде
10:49
По его мнению, чтобы выйти из политического кризиса, Зеленскому нужно публично признать свою ответственность.
"У него ситуация плохая, потому что не имеет никакого значения, был ли Зеленский непосредственно причастен к коррупционной схеме или создал условия, когда такое возможно, когда какой-то черт может делать все, что вздумается, и люди, которых он собрал, могут обсуждать, кого ставить министром или послом", - отметил Рахманин.
Украинский парламентарий Ирина Геращенко 20 ноября сообщила, что партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Владимиру Зеленскому уволить Андрея Ермака с поста главы его офиса, а Рустема Умерова - с должности секретаря СНБО.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
На Украине подготовили обвинение Умерову в хищении, заявили в Раде
12:51
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Участники акции протеста за отставку Зеленского и увольнение Ермака в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Участники митинга в Киеве потребовали арестовать Ермака
Вчера, 15:44
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСергей РахманиновАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Совет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
