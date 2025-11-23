МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал бывшего президента Франции Франсуа Олланда за призыв помочь Владимиру Зеленскому, напомнив ему про саботаж Минских соглашений со стороны западных лидеров.
"Это сказал тот самый человек, который, как и Меркель, признал, что не обеспечил выполнение Минских соглашений, хотя это было его долгом... Все это для того, чтобы подготовить Украину к войне!" — написал Филиппо в ответ на заявление Олланда, что Зеленский является якобы "главным защитником Европы", и его необходимо поддержать.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.
В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала на то, что в 2022 году экс-канцлер ФРГ, ранее выставлявшая себя в качестве честного участника нормандского формата, призналась в том, что ее реальной задачей была милитаризация Украины.