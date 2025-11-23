https://ria.ru/20251123/zapad-2056919621.html
Запад диктует волю Зеленскому, заявил Медведчук
Запад диктует волю Зеленскому, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.11.2025
Запад диктует волю Зеленскому, заявил Медведчук
Запад заинтересован, чтобы Украина оставалась антироссийским плацдармом, и диктует эту волю режиму Владимира Зеленского, заявил РИА Новости экс-лидер... РИА Новости, 23.11.2025
в мире
украина
киев
россия
виктор медведчук
владимир зеленский
оппозиционная платформа - за жизнь
дело миндича
Запад диктует волю Зеленскому, заявил Медведчук
Медведчук: Запад хочет, чтобы Украина оставалась антироссийским плацдармом