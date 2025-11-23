Рейтинг@Mail.ru
Запад диктует волю Зеленскому, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.11.2025
13:49 23.11.2025
Запад диктует волю Зеленскому, заявил Медведчук
Запад диктует волю Зеленскому, заявил Медведчук

Медведчук: Запад хочет, чтобы Украина оставалась антироссийским плацдармом

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Запад заинтересован, чтобы Украина оставалась антироссийским плацдармом, и диктует эту волю режиму Владимира Зеленского, заявил РИА Новости экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
В интервью РИА Новости он сообщил, что Киев может вернуться за стол переговоров, но это не будет означать, что Украина готова договариваться с РФ.
"Та сторона, которая представляет сегодня подконтрольную Украину, я даже не хочу ее властью называть, а она действует по указке Запада. А эта указка по содержанию и направленности означает только одно - страна, которой управляет эта преступная власть, должна оставаться плацдармом для противостояния с Россией", - сказал Медведчук.
"Это не подходит людям, но подходит тем, кто этими людьми, к сожалению, руководит", - добавил политик.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук
Украина лишилась будущего, заявил Медведчук
4 июня, 10:13
 
