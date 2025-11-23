Рейтинг@Mail.ru
Премьера Японии раскритиковали из-за поста об одежде на саммит G20 - РИА Новости, 23.11.2025
05:05 23.11.2025
Премьера Японии раскритиковали из-за поста об одежде на саммит G20
Премьера Японии раскритиковали из-за поста об одежде на саммит G20 - РИА Новости, 23.11.2025
Премьера Японии раскритиковали из-за поста об одежде на саммит G20
Публикация премьер-министра Японии Санаэ Такаити на ее странице в соцсети X о том, что она потратила несколько часов на выбор "одежды, которая не выглядит... РИА Новости, 23.11.2025
в мире
япония
юар
санаэ такаити
большая двадцатка
япония
юар
Премьера Японии раскритиковали из-за поста об одежде на саммит G20

Пост премьера Японии о выборе недешевой одежды для G20 вызвал критику в сети

ТОКИО, 23 ноя - РИА Новости. Публикация премьер-министра Японии Санаэ Такаити на ее странице в соцсети X о том, что она потратила несколько часов на выбор "одежды, которая не выглядит дешевой", перед вылетом на саммит G20 в ЮАР, вызвала активное обсуждение и критику в японском сегменте соцсети.
В своем сообщении Такаити рассказала, что после утверждения нового экономического пакета на внеочередном заседании кабинета отправилась в ЮАР. По словам премьер-министра, наиболее сложным этапом сборов стал подбор одежды.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Премьер Японии на час опоздала на встречу лидеров G20
Вчера, 13:48
"Я долго думала и потратила очень много времени на выбор наряда", - написала она, добавив, что у нее из головы не выходили слова парламентария Хироси Андо, заявившего ранее, что во время переговоров на высшем уровне на тех, кто "в дешевой одежде", будут смотреть свысока.
"Я несколько часов выбирала одежду, которая не выглядит дешевой и не позволит относиться пренебрежительно", - подчеркнула Такаити.
В итоге, по ее словам, она остановилась на "уже знакомой всем комбинации жакета и платья", так как у нее в гардеробе нет одежды, сшитой лучшими мастерами Японии или же из лучших японских тканей.
"Возможно, ради дипломатии стоит купить наряд, который позволит брать верх на переговорах", - добавила премьер.
Пост вызвал резкую реакцию пользователей. Комментаторы даже предположили, что аккаунт Такаити ненастоящий. Они также задавались вопросом, является ли доминирование целью дипломатии, и даже позволили себе нелестные сравнения премьера с "осакскими бабушками", которые, как считается, любят аляповатые и блестящие наряды.
Официальных комментариев правительства относительно публикации и последовавшей за ней критики пока не последовало.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ раскрыли, какую пощечину получила премьер Японии от России
19 ноября, 09:55
 
