Премьера Японии раскритиковали из-за поста об одежде на саммит G20

ТОКИО, 23 ноя - РИА Новости. Публикация премьер-министра Японии Санаэ Такаити на ее странице в соцсети X о том, что она потратила несколько часов на выбор "одежды, которая не выглядит дешевой", перед вылетом на саммит G20 в ЮАР, вызвала активное обсуждение и критику в японском сегменте соцсети.

В своем сообщении Такаити рассказала, что после утверждения нового экономического пакета на внеочередном заседании кабинета отправилась в ЮАР . По словам премьер-министра, наиболее сложным этапом сборов стал подбор одежды.

"Я долго думала и потратила очень много времени на выбор наряда", - написала она, добавив, что у нее из головы не выходили слова парламентария Хироси Андо, заявившего ранее, что во время переговоров на высшем уровне на тех, кто "в дешевой одежде", будут смотреть свысока.

"Я несколько часов выбирала одежду, которая не выглядит дешевой и не позволит относиться пренебрежительно", - подчеркнула Такаити.

В итоге, по ее словам, она остановилась на "уже знакомой всем комбинации жакета и платья", так как у нее в гардеробе нет одежды, сшитой лучшими мастерами Японии или же из лучших японских тканей.

"Возможно, ради дипломатии стоит купить наряд, который позволит брать верх на переговорах", - добавила премьер.

Пост вызвал резкую реакцию пользователей. Комментаторы даже предположили, что аккаунт Такаити ненастоящий. Они также задавались вопросом, является ли доминирование целью дипломатии, и даже позволили себе нелестные сравнения премьера с "осакскими бабушками", которые, как считается, любят аляповатые и блестящие наряды.