В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала женщина

БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости . Жительница села Муром Белгородской области получила баротравму и осколочные ранения головы в результате атаки дрона ВСУ на движущийся автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В районе села Грушевка Волоконовского округа в результате детонации дрона повреждён автомобиль. В селе Долгое Валуйского округа дрон атаковал частный дом — пробита кровля и выбиты окна. В Борисовском округе в селе Зозули дрон нанёс удар по легковому автомобилю", - добавил Гладков.