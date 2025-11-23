В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала женщина

БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Жительница села Муром Белгородской области получила баротравму и осколочные ранения головы в результате атаки дрона ВСУ на движущийся автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском округе в селе Муром в результате атаки дрона на движущийся автомобиль женщина получила баротравму, а также множественные слепые осколочные ранения головы. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №2 города Белгорода. Транспорт повреждён", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в селе Белянка при взрыве двух дронов повреждены помещение предприятия и грузовой автомобиль, в Безлюдовке осколками БПЛА посечены два автомобиля, остекление и фасад дома, в Графовке вследствие удара дрона повреждено остекление в квартире. В Белгородском округе после атак дронов в посёлке Майский посечён фасад складского помещения, в селе Отрадное пробита крыша и выбиты окна в частном доме, уточнил глава области. В Грайвороне в результате удара беспилотника повреждён кузов легковушки, в селе Дорогощь Грайворонского округа после детонации FPV-дрона выбиты окна в доме и хозпостройке, посечены забор и машина.
"В районе села Грушевка Волоконовского округа в результате детонации дрона повреждён автомобиль. В селе Долгое Валуйского округа дрон атаковал частный дом — пробита кровля и выбиты окна. В Борисовском округе в селе Зозули дрон нанёс удар по легковому автомобилю", - добавил Гладков.