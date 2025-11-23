Подразделения "Южной" группировки уничтожили пикап и миномет ВСУ

ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили пикап и миномёт ВСУ на Северском направлении, сообщили в Минобороны России.

"В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА выявили передвижение автомобиля противника и позицию миномётного расчёта. После подтверждения координат цели были поражены точными ударами артиллерии и ударных беспилотников. Пикап и миномёт противника полностью уничтожены", — говорится в сообщении.