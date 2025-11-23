https://ria.ru/20251123/vsu-2056921411.html
Подразделения "Южной" группировки уничтожили пикап и миномет ВСУ
Подразделения "Южной" группировки уничтожили пикап и миномет ВСУ - РИА Новости, 23.11.2025
Подразделения "Южной" группировки уничтожили пикап и миномет ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили пикап и миномёт ВСУ на Северском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T14:06:00+03:00
2025-11-23T14:06:00+03:00
2025-11-23T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:372:1955:1472_1920x0_80_0_0_94dde38a7fa1cd41068fdf67812941ac.jpg
https://ria.ru/20251023/konstantinovka-2049988603.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799239250_0:307:1890:1725_1920x0_80_0_0_40588317bd67ecfbe378b3ad8d0be364.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Подразделения "Южной" группировки уничтожили пикап и миномет ВСУ
Российские военные уничтожили пикап и миномет ВСУ на Северском направлении