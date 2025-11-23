Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Южной" группировки уничтожили пикап и миномет ВСУ - РИА Новости, 23.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 23.11.2025
Подразделения "Южной" группировки уничтожили пикап и миномет ВСУ
Подразделения "Южной" группировки уничтожили пикап и миномет ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили пикап и миномёт ВСУ на Северском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.11.2025
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Подразделения "Южной" группировки уничтожили пикап и миномет ВСУ

Российские военные уничтожили пикап и миномет ВСУ на Северском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Военнослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили пикап и миномёт ВСУ на Северском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА выявили передвижение автомобиля противника и позицию миномётного расчёта. После подтверждения координат цели были поражены точными ударами артиллерии и ударных беспилотников. Пикап и миномёт противника полностью уничтожены", — говорится в сообщении.
