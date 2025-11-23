https://ria.ru/20251123/vsu-2056908347.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток" - РИА Новости, 23.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли до 225 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
доброполье (город)
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли до 225 военных в зоне действий Востока