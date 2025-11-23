https://ria.ru/20251123/vsu-2056907988.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг" - РИА Новости, 23.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг"
ВСУ за сутки потеряли более 225 боевиков в зоне действий российской "Южной" группировки, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг"
ВСУ за сутки потеряли более 225 боевиков и танк в зоне действий Юга