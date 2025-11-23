ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские боевики за сутки нанесли по левому берегу Днепра Херсонской области 39 ударов с применением ствольной артиллерии, под огонь националистов попали 9 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах.