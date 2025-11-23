https://ria.ru/20251123/vsu-2056891013.html
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 23.11.2025
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по Херсонской области
Украинские боевики за сутки нанесли по левому берегу Днепра Херсонской области 39 ударов с применением ствольной артиллерии, под огонь националистов попали 9... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T09:14:00+03:00
2025-11-23T09:14:00+03:00
2025-11-23T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (река)
каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , днепр (река), каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по левому берегу Днепра в Херсонской области