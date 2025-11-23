Рейтинг@Mail.ru
Пленные рассказали о безвыходной ситуации для боевиков ВСУ на ЛБС - РИА Новости, 23.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 23.11.2025
Пленные рассказали о безвыходной ситуации для боевиков ВСУ на ЛБС
Пленные рассказали о безвыходной ситуации для боевиков ВСУ на ЛБС
Трое военнослужащих ВСУ, захваченные в плен бойцами ВС РФ в районе Димитрова в ДНР, рассказали о безвыходной для формирований ВСУ ситуации на линии боевого... РИА Новости, 23.11.2025
Пленные рассказали о безвыходной ситуации для боевиков ВСУ на ЛБС

Военные ВСУ находятся в безвыходной ситуации на линии боевого соприкосновения

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Трое военнослужащих ВСУ, захваченные в плен бойцами ВС РФ в районе Димитрова в ДНР, рассказали о безвыходной для формирований ВСУ ситуации на линии боевого соприкосновения, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
На видео от российского ведомства пленные боевики ВСУ рассказали о ситуации, в которой сейчас находятся украинские формирования. Со слов пленных, на позициях ВСУ творится хаос и неразбериха, украинским военным не дают четких команд, а приказывают "сидеть" и "ждать". Также украинским военнослужащим ничего не говорят и не объясняют.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Пушилин объяснил, почему ВСУ боятся массово сдаваться в плен
Вчера, 16:05
Командование ВСУ продолжает попытки уничтожить своих же солдат, сдавшихся в плен, но российские военнослужащие, проявляя милосердие и рискуя собственной жизнью, эвакуируют всех, кто сложил оружие и вышел к позициям РФ, в тыл для дальнейшего оказания необходимой помощи, подчеркнули в министерстве обороны России.
В Минобороны РФ добавили, что условия для сдачи в плен военнослужащим ВСУ созданы. Ежедневно перед началом штурмовых действий по освобождению территорий военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" разбрасывают специально разработанные агитационные листовки над позициями и местами дислокации военнослужащих ВСУ при помощи БПЛА. Такие листовки содержат призыв и инструкции по добровольной сдаче в плен личного состава противника и гарантируют сохранение им жизни.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Минобороны рассказало о добровольно сдавшихся в плен военных ВСУ
дополняется ...
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДимитровДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
