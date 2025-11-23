Пленные рассказали о безвыходной ситуации для боевиков ВСУ на ЛБС

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Трое военнослужащих ВСУ, захваченные в плен бойцами ВС РФ в районе Димитрова в ДНР, рассказали о безвыходной для формирований ВСУ ситуации на линии боевого соприкосновения, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

В Минобороны РФ добавили, что условия для сдачи в плен военнослужащим ВСУ созданы. Ежедневно перед началом штурмовых действий по освобождению территорий военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" разбрасывают специально разработанные агитационные листовки над позициями и местами дислокации военнослужащих ВСУ при помощи БПЛА. Такие листовки содержат призыв и инструкции по добровольной сдаче в плен личного состава противника и гарантируют сохранение им жизни.