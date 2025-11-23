Рейтинг@Mail.ru
ВСУ используют Харьков как базу для иностранных наемников, заявил эксперт - РИА Новости, 23.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:31 23.11.2025
ВСУ используют Харьков как базу для иностранных наемников, заявил эксперт
ВСУ используют Харьков как базу для иностранных наемников, заявил эксперт

Полковник Киселев: ВСУ используют Харьков как базу для иностранных наемников

ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Харьков превращен украинским командованием в место сбора и подготовки колумбийских наемников, рассказал РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили более 80% территории города Волчанск и полностью освободили город Купянск в Харьковской области.
"Харьков сегодня превращается в место сбора наемников, он оккупирован колумбийскими наемниками. По инсайдерской информации, сейчас в Харькове находятся 1,4 тысячи наемников из Колумбии, которые проходят обучение на операторов FPV-дронов, а также изучают БПЛА всех модификаций", - сказал Киселев, добавив, что их затем планируют перебросить на другие направления.
Собеседник агентства уточнил, что Запад использует своих прокси не только для войны с Россией, и подготовленные наемники могут появиться и в других местах, таких как Венесуэла.
Пушилин объяснил, почему ВСУ боятся массово сдаваться в плен
