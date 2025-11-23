Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Константиновке

ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля в Константиновке в ДНР, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"Что касается Константиновки, то здесь тоже мы видим расширение зоны контроля Вооруженных сил. Преимущественно с восточной и юго-восточной части самой Константиновки. Также мы видим, что бои продолжаются за Иванополье и с северной части Клебан-Быкского водохранилища", — сказал он.
Константиновка — город на севере ДНР, расположенный в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Этот населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
В четверг командующий Южной группировкой Сергей Медведев сообщил, что бойцы подразделения полностью взяли под контроль восточную и юго-восточную части Константиновки, а также приступили к зачистке центра города.
За минувшие сутки потери противника на этом участке фронта составили до 230 боевиков, три ББМ, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, три станции РЭБ и три склада материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
