Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Константиновке - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 23.11.2025 (обновлено: 15:03 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/vs-2056888591.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Константиновке
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Константиновке - РИА Новости, 23.11.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Константиновке
Российские войска расширили зону контроля в Константиновке в ДНР, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T08:19:00+03:00
2025-11-23T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916761_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b6517ccfdf2efaec30ce9c921a79623a.jpg
https://ria.ru/20251122/dnr-2056767541.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916761_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17a51665ba93c2614189c1eb449d9098.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Константиновке

Пушилин: ВС России расширили зону контроля в Константиновке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля в Константиновке в ДНР, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"Что касается Константиновки, то здесь тоже мы видим расширение зоны контроля Вооруженных сил. Преимущественно с восточной и юго-восточной части самой Константиновки. Также мы видим, что бои продолжаются за Иванополье и с северной части Клебан-Быкского водохранилища", — сказал он.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
ВС России поразили пять украинских антенн управления БПЛА в Константиновке
Вчера, 10:02

Константиновка — город на севере ДНР, расположенный в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Этот населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

В четверг командующий Южной группировкой Сергей Медведев сообщил, что бойцы подразделения полностью взяли под контроль восточную и юго-восточную части Константиновки, а также приступили к зачистке центра города.
За минувшие сутки потери противника на этом участке фронта составили до 230 боевиков, три ББМ, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, три станции РЭБ и три склада материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала