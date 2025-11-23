Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Константиновке

ДОНЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля в Константиновке в ДНР, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.

Константиновка — город на севере ДНР, расположенный в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Этот населенный пункт стал ключевым для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.

За минувшие сутки потери противника на этом участке фронта составили до 230 боевиков, три ББМ, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, три станции РЭБ и три склада материальных средств.