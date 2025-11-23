Рейтинг@Mail.ru
"Уралочка-НТМК" обыграла "Локомотив" и одержала третью победу подряд в ЧР
Волейбол
 
21:03 23.11.2025
"Уралочка-НТМК" обыграла "Локомотив" и одержала третью победу подряд в ЧР
"Уралочка-НТМК" обыграла "Локомотив" и одержала третью победу подряд в ЧР
Екатеринбургский волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" обыграл калининградский "Локомотив" в матче 10-го тура женского чемпионата России. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
волейбол
спорт
россия
калининград
красноярск
уралочка-нтмк
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
спорт, россия, калининград, красноярск, уралочка-нтмк, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Россия, Калининград, Красноярск, Уралочка-НТМК, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
"Уралочка-НТМК" обыграла "Локомотив" и одержала третью победу подряд в ЧР

Екатеринбургская "Уралочка-НТМК" обыграла калининградский "Локомотив"

Волейболистки "Уралочки-НТМК"
Волейболистки Уралочки-НТМК
© пресс-служба ЖВК "Уралочка-НТМК"
Волейболистки "Уралочки-НТМК". Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Екатеринбургский волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" обыграл калининградский "Локомотив" в матче 10-го тура женского чемпионата России.
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:18, 25:17) в пользу гостевой команды.
"Уралочка-НТМК" выиграла третий матч подряд и с семью победами располагается на третьей строчке в таблице. "Локомотив" выиграл пять матчей и идет пятым.
Результаты других матчей игрового дня:
"Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Москва) - 3-2 (18:25, 25:11, 27:29, 25:21, 15:13);
"Минчанка" (Минск) - "Динамо" (Казань) - 0-3 (18:25, 11:25, 20:25);
"Заречье-Одинцово" (Московская область) - "Динамо" (Краснодар) - 3-2 (22:25, 25:20, 9:25, 25:21, 15:13);
"Ленинградка" (Санкт-Петербург) - "Тулица" (Тула) - 3-1 (25:16, 17:25, 25:11, 25:20).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
23 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив Калининград
0 : 323:2518:2517:25
Уралочка-НТМК
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
