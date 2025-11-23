https://ria.ru/20251123/voleybol-2056992427.html
"Уралочка-НТМК" обыграла "Локомотив" и одержала третью победу подряд в ЧР
"Уралочка-НТМК" обыграла "Локомотив" и одержала третью победу подряд в ЧР
"Уралочка-НТМК" обыграла "Локомотив" и одержала третью победу подряд в ЧР
Екатеринбургский волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" обыграл калининградский "Локомотив" в матче 10-го тура женского чемпионата России. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Уралочка-НТМК" обыграла "Локомотив" и одержала третью победу подряд в ЧР
Екатеринбургская "Уралочка-НТМК" обыграла калининградский "Локомотив"