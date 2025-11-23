https://ria.ru/20251123/volejbol-2056979274.html
Волейболисты "Горького" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России
Волейболисты "Горького" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Волейболисты "Горького" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России
Нижегородский "Горький" одержал победу над "Динамо-ЛО" из Соснового Бора в матче восьмого тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T19:21:00+03:00
2025-11-23T19:21:00+03:00
2025-11-23T19:21:00+03:00
волейбол
спорт
сосновый бор
россия
новокуйбышевск
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо-ло (ленинградская обл.)
енисей (красноярск, ж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100146/58/1001465805_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_3320e8c65127c41dab0c46c75618672c.jpg
/20251114/dinamo-2055023910.html
сосновый бор
россия
новокуйбышевск
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100146/58/1001465805_0:0:2628:1970_1920x0_80_0_0_9420d9421b509f596de5063836ad0c6d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сосновый бор, россия, новокуйбышевск, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо-ло (ленинградская обл.), енисей (красноярск, ж)
Волейбол, Спорт, Сосновый Бор, Россия, Новокуйбышевск, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Динамо-ЛО (Ленинградская обл.), Енисей (Красноярск, ж)
Волейболисты "Горького" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России
Нижегородский "Горький" одержал четвертую победу подряд в ЧР по волейболу