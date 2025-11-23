Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Горького" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
19:21 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/volejbol-2056979274.html
Волейболисты "Горького" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России
Волейболисты "Горького" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Волейболисты "Горького" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России
Нижегородский "Горький" одержал победу над "Динамо-ЛО" из Соснового Бора в матче восьмого тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T19:21:00+03:00
2025-11-23T19:21:00+03:00
волейбол
спорт
сосновый бор
россия
новокуйбышевск
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо-ло (ленинградская обл.)
енисей (красноярск, ж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100146/58/1001465805_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_3320e8c65127c41dab0c46c75618672c.jpg
/20251114/dinamo-2055023910.html
сосновый бор
россия
новокуйбышевск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100146/58/1001465805_0:0:2628:1970_1920x0_80_0_0_9420d9421b509f596de5063836ad0c6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сосновый бор, россия, новокуйбышевск, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо-ло (ленинградская обл.), енисей (красноярск, ж)
Волейбол, Спорт, Сосновый Бор, Россия, Новокуйбышевск, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Динамо-ЛО (Ленинградская обл.), Енисей (Красноярск, ж)
Волейболисты "Горького" обыграли "Динамо-ЛО" в матче чемпионата России

Нижегородский "Горький" одержал четвертую победу подряд в ЧР по волейболу

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Волейбольный мяч. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Нижегородский "Горький" одержал победу над "Динамо-ЛО" из Соснового Бора в матче восьмого тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Сосновом Бору завершилась со счетом 3-2 (25:19, 23:25, 19:25, 25:21, 15:10) в пользу гостей.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
23 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Динамо-ЛО
2 : 319:2525:2325:1921:2510:15
Горький
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Горький", одержав четвертую победу при четырех поражениях, поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата. "Динамо-ЛО" с аналогичной статистикой располагается на восьмой позиции.
В следующем матче "Горький" 27 ноября примет "Нову" из Новокуйбышевска, днем ранее "Динамо-ЛО" сыграет в гостях с красноярским "Енисеем".
Гайла Гонсалес - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Волейболистки казанского "Динамо" потерпели первое поражение в Суперлиге
14 ноября, 16:19
 
ВолейболСпортСосновый БорРоссияНовокуйбышевскСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)Енисей (Красноярск, ж)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала