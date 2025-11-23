Минобороны рассказало о действиях ВС России в районе Красноармейска

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили семь атак ВСУ, пытавшихся деблокировать окруженные формирования у Красноармейска, сообщило Минобороны.
"Отражены семь атак 425-го штурмового полка, 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и два бронеавтомобиля "Казак", — говорится в заявлении.
В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожать формирования противника в микрорайонах Центральный, Горняк и западной промзоне. Также идет зачистка населенного пункта Ровное, отметили в ведомстве.
В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии выбивают украинских боевиков из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города, уточнили в министерстве.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в Донецкой Народной Республике.
За сутки потери украинских войск на этом участке фронта составили до 210 военных, три бронетранспортера, семь ББМ, орудие полевой артиллерии и четыре автомобиля.
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Российская армия регулярно пресекает попытки деблокировать подразделения противника.
