ВС России освободили Петровское в ДНР
ВС России освободили Петровское в ДНР - РИА Новости, 23.11.2025
ВС России освободили Петровское в ДНР
Российские военные освободили населённый пункт Петровское в ДНР, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.11.2025
донецкая народная республика
2025
ВС России освободили Петровское в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Петровское в ДНР