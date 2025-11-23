Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Петровское в ДНР
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 23.11.2025 (обновлено: 13:21 23.11.2025)
ВС России освободили Петровское в ДНР
ВС России освободили Петровское в ДНР
Российские военные освободили населённый пункт Петровское в ДНР, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.11.2025
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Петровское в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Петровское в ДНР

© ИнфографикаПодразделения "Южной" группировки войск освободили Петровское в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили Петровское в ДНР
© Инфографика
Подразделения "Южной" группировки войск освободили Петровское в ДНР
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российские военные освободили населённый пункт Петровское в ДНР, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
