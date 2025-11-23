Аналитик дала совет об открытии долгосрочных вкладов в декабре

"В декабре банки традиционно усиливают борьбу за деньги населения. Этот период важен для сведения балансовых показателей, поэтому на рынке появляются точечные акции: повышенные ставки на короткий срок, разовые бенефиты за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы, которые зачастую добавляют от себя бонус к ставке банка", — рассказала она.

По ее словам, в последний месяц года всегда больше интересных предложений. Но в основном это маркетинговые акции, построенные так, что максимальная прибыль приходится на первые месяц-два. Поэтому нужно смотреть на эффективную ставку, условия снятия и пополнения, а также другие условия.