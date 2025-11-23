Аналитик дала совет об открытии долгосрочных вкладов в декабре

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Открытие вкладов в декабре может быть выгодно, причем не только коротких, но и долгосрочных, рассказала агентству Прайм аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
«
"В декабре банки традиционно усиливают борьбу за деньги населения. Этот период важен для сведения балансовых показателей, поэтому на рынке появляются точечные акции: повышенные ставки на короткий срок, разовые бенефиты за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы, которые зачастую добавляют от себя бонус к ставке банка", — рассказала она.
По ее словам, в последний месяц года всегда больше интересных предложений. Но в основном это маркетинговые акции, построенные так, что максимальная прибыль приходится на первые месяц-два. Поэтому нужно смотреть на эффективную ставку, условия снятия и пополнения, а также другие условия.
Для заработка на долгую перспективу оптимально использовать "лестницу вкладов" — часть денег положить на короткие срок в декабре, чтобы получить доход от промоакций, а остальное разместить на долгосрочных депозитах, зафиксировав ставку, заключила Замалеева.
