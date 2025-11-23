Рейтинг@Mail.ru
02:17 23.11.2025 (обновлено: 11:23 23.11.2025)
Аналитик дала совет об открытии долгосрочных вкладов в декабре
Аналитик дала совет об открытии долгосрочных вкладов в декабре
Открытие вкладов в декабре может быть выгодно, причем не только коротких, но и долгосрочных, рассказала агентству Прайм аналитик финансового маркетплейса... РИА Новости, 23.11.2025
Аналитик дала совет об открытии долгосрочных вкладов в декабре

Аналитик Замалеева назвала выгодным открытие вклада в декабре

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Открытие вкладов в декабре может быть выгодно, причем не только коротких, но и долгосрочных, рассказала агентству Прайм аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
"В декабре банки традиционно усиливают борьбу за деньги населения. Этот период важен для сведения балансовых показателей, поэтому на рынке появляются точечные акции: повышенные ставки на короткий срок, разовые бенефиты за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы, которые зачастую добавляют от себя бонус к ставке банка", — рассказала она.
По ее словам, в последний месяц года всегда больше интересных предложений. Но в основном это маркетинговые акции, построенные так, что максимальная прибыль приходится на первые месяц-два. Поэтому нужно смотреть на эффективную ставку, условия снятия и пополнения, а также другие условия.
Для заработка на долгую перспективу оптимально использовать "лестницу вкладов" — часть денег положить на короткие срок в декабре, чтобы получить доход от промоакций, а остальное разместить на долгосрочных депозитах, зафиксировав ставку, заключила Замалеева.
