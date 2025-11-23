Рейтинг@Mail.ru
"МЛ Витебск" стал чемпионом Белоруссии по футболу в своем дебютном сезоне
20:08 23.11.2025
"МЛ Витебск" стал чемпионом Белоруссии по футболу в своем дебютном сезоне
"МЛ Витебск" разгромил "Гомель" в матче предпоследнего тура чемпионата Белоруссии по футболу и досрочно стал чемпионом страны. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"МЛ Витебск" стал чемпионом Белоруссии по футболу в своем дебютном сезоне

"МЛ Витебск" в дебютном сезоне стал чемпионом Белоруссии по футболу

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "МЛ Витебск" разгромил "Гомель" в матче предпоследнего тура чемпионата Белоруссии по футболу и досрочно стал чемпионом страны.
Встреча прошла в Витебске и завершилась со счетом 5:0. Мячи забили Абу-Саид Эльдарушев (27-я минута), реализовавший пенальти, Никита Баранок (40), Глеб Жердев (42), Оде Абдуллаи (45) и Никита Глушков (90+1), который после гола получил красную карточку.
"МЛ Витебск" набрал 67 очков и за тур до завершения чемпионата стал недосягаемым для идущего вторым чемпиона предыдущих двух сезонов минского "Динамо" (62).
"МЛ Витебск" проводит свой дебютный сезон в элите белорусского футбола, команда стала чемпионом Белоруссии впервые в своей истории. До 2023 года команда выступала в Рогачеве. В 2022-м году она завоевала право выступать в Высшей лиге, но не прошла лицензирование.
Самым титулованным клубом Белоруссии остается "БАТЭ" из Борисова (15 титулов). Также чемпионами страны становились минское "Динамо" (9), "Шахтер" из Солигорска (3), "Славия-Мозырь" (2), "Гомель" (1), бобруйская "Белшина" (1), могилевский "Днепр" (1) и брестское "Динамо" (1).
Юрий Семин - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Семин опроверг информацию о возможном назначении в "МЛ Витебск"
4 октября, 17:53
 
Футбол
 
