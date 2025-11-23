https://ria.ru/20251123/vitebsk-2056984233.html
"МЛ Витебск" стал чемпионом Белоруссии по футболу в своем дебютном сезоне
"МЛ Витебск" стал чемпионом Белоруссии по футболу в своем дебютном сезоне - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"МЛ Витебск" стал чемпионом Белоруссии по футболу в своем дебютном сезоне
"МЛ Витебск" разгромил "Гомель" в матче предпоследнего тура чемпионата Белоруссии по футболу и досрочно стал чемпионом страны. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"МЛ Витебск" стал чемпионом Белоруссии по футболу в своем дебютном сезоне
"МЛ Витебск" в дебютном сезоне стал чемпионом Белоруссии по футболу