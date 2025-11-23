Рейтинг@Mail.ru
07:17 23.11.2025
Жителей Сибири ждет аномально теплая погода, сообщил Вильфанд
Жителей Сибири ждет аномально теплая погода, сообщил Вильфанд
амурская область, красноярский край, дальний восток, роман вильфанд, гидрометцентр
Амурская область, Красноярский край, Дальний Восток, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителей Сибири ждет аномально теплая погода, сообщил Вильфанд

Вильфанд: жителей Сибири и Дальнего Востока ждет аномально теплая погода

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Аномально теплая погода, на 10-12 градусов выше нормы, ожидает жителей Сибири и Дальнего Востока на следующей неделе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, на грядущей неделе теплый воздух будет проникать очень далеко на Восток - вплоть до юга Якутии и в Амурскую область. Такую ситуацию он назвал очень нестандартной для регионов с резко континентальным климатом.
"На юге Красноярского края, на юге Якутии, в Амурской области, Забайкальском крае температура на 10-12 градусов выше нормы, это очень большая аномалия. Конечно, абсолютные значения в основном отрицательные. Но всё равно, это очень высокая температура", - сказал Вильфанд.
По его словам, единственные места, где будет по-настоящему холодно, - север Красноярского края и север Западной Сибири. Там из-за затока воздуха с Северного ледовитого океана прогнозируются температуры до минус 30 градусов.
Термометр на окне одной из квартир в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в выходные
21 ноября, 22:46
 
Амурская областьКрасноярский крайДальний ВостокРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
