Жителей Сибири ждет аномально теплая погода, сообщил Вильфанд

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Аномально теплая погода, на 10-12 градусов выше нормы, ожидает жителей Сибири и Дальнего Востока на следующей неделе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, на грядущей неделе теплый воздух будет проникать очень далеко на Восток - вплоть до юга Якутии и в Амурскую область. Такую ситуацию он назвал очень нестандартной для регионов с резко континентальным климатом.
"На юге Красноярского края, на юге Якутии, в Амурской области, Забайкальском крае температура на 10-12 градусов выше нормы, это очень большая аномалия. Конечно, абсолютные значения в основном отрицательные. Но всё равно, это очень высокая температура", - сказал Вильфанд.
По его словам, единственные места, где будет по-настоящему холодно, - север Красноярского края и север Западной Сибири. Там из-за затока воздуха с Северного ледовитого океана прогнозируются температуры до минус 30 градусов.
