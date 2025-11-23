Рейтинг@Mail.ru
"Вегас" проиграл "Анахайму" в матче НХЛ
Хоккей
 
09:03 23.11.2025
"Вегас" проиграл "Анахайму" в матче НХЛ
"Вегас" проиграл "Анахайму" в матче НХЛ
"Вегас Голден Найтс" на выезде в овертайме проиграл "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 23.11.2025
/20251123/nkhl-2056886875.html
"Вегас" проиграл "Анахайму" в матче НХЛ

"Вегас" проиграл "Анахайму" в матче НХЛ, несмотря на передачу Барбашева

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" на выезде в овертайме проиграл "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 4:3 (2:3, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Вегаса" отличились Ши Теодор (4-я минута), Брэден Боумэн (5) и Томаш Гертл (18). За "Анахайм" шайбы забросили Джексон Лакомб (8), Олен Зеллвегер (9), Трой Терри (34) и Каттер Готье (64).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 ноября 2025 • начало в 06:00
Закончен в OT
Анахайм
4 : 3
Вегас
07:43 • Джексон Лакомб
(Beckett Sennecke, Каттер Готье)
08:17 • Олен Зеллвегер
(Трой Терри, Джейкоб Труба)
33:50 • Трой Терри
(Лео Карлссон, Джексон Лакомб)
63:57 • Каттер Готье
03:25 • Ши Теодор
(Джек Айкел)
04:37 • Braeden Bowman
(Иван Барбашев, Зак Уайтклауд)
17:59 • Томаш Гертл
(Джек Айкел)
Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев отметился результативной передачей. В активе российского форварда 18 очков (7 голов + 11 передач) в 21 матче сезона.
"Анахайм" лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 29 очков. "Вегас" (27) располагается на третьем месте.
В другом матче "Калгари" в серии буллитов переиграл "Даллас" - 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).
Хоккей
 
Матч-центр
 
