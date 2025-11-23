"Вегас" проиграл "Анахайму" в матче НХЛ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" на выезде в овертайме проиграл "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 4:3 (2:3, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе "Вегаса" отличились Ши Теодор (4-я минута), Брэден Боумэн (5) и Томаш Гертл (18). За "Анахайм" шайбы забросили Джексон Лакомб (8), Олен Зеллвегер (9), Трой Терри (34) и Каттер Готье (64).
23 ноября 2025 • начало в 06:00
Закончен в OT
07:43 • Джексон Лакомб
(Beckett Sennecke, Каттер Готье)
08:17 • Олен Зеллвегер
33:50 • Трой Терри
(Лео Карлссон, Джексон Лакомб)
63:57 • Каттер Готье
03:25 • Ши Теодор
04:37 • Braeden Bowman
17:59 • Томаш Гертл
Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев отметился результативной передачей. В активе российского форварда 18 очков (7 голов + 11 передач) в 21 матче сезона.
"Анахайм" лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 29 очков. "Вегас" (27) располагается на третьем месте.
В другом матче "Калгари" в серии буллитов переиграл "Даллас" - 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).