В конгрессе обвинили сенаторов в попытке сорвать урегулирование на Украине - РИА Новости, 23.11.2025
03:39 23.11.2025
В конгрессе обвинили сенаторов в попытке сорвать урегулирование на Украине
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В конгрессе обвинили сенаторов в попытке сорвать урегулирование на Украине

Конгрессвумен Луна: сенаторы США пытаются сорвать урегулирование на Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Американские сенаторы-республиканцы пытаются помешать администрации США добиться урегулирования конфликта на Украине, поскольку вложили деньги в оборонно-промышленный комплекс, хотя это и является грубым нарушением законодательства, заявила конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна.
"Сенаторы-республиканцы пытаются разрушить мирное соглашение (президента США Дональда - ред.) Трампа между Россией, США и Украиной, их портфели в значительной степени инвестированы в оборонную промышленность… и да, это происходит совершенно противозаконно", - написала Луна в социальной сети Х.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: в Британии считают план США по Украине основой для урегулирования
02:45
По мнению республиканки, подобные действия прямо доказывают, что инсайдерская торговля должна быть запрещена для американских законодателей.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В конгрессе призвали Зеленского принять план США по Украине
00:42
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: ЕС, Британия, Франция и ФРГ примут участие в консультациях по Украине
01:15
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
