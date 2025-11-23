https://ria.ru/20251123/uregulirovanie-2056874309.html
В конгрессе обвинили сенаторов в попытке сорвать урегулирование на Украине
В конгрессе обвинили сенаторов в попытке сорвать урегулирование на Украине - РИА Новости, 23.11.2025
В конгрессе обвинили сенаторов в попытке сорвать урегулирование на Украине
Американские сенаторы-республиканцы пытаются помешать администрации США добиться урегулирования конфликта на Украине, поскольку вложили деньги в...
Конгрессвумен Луна: сенаторы США пытаются сорвать урегулирование на Украине
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Американские сенаторы-республиканцы пытаются помешать администрации США добиться урегулирования конфликта на Украине, поскольку вложили деньги в оборонно-промышленный комплекс, хотя это и является грубым нарушением законодательства, заявила конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна.
"Сенаторы-республиканцы пытаются разрушить мирное соглашение (президента США
Дональда - ред.) Трампа между Россией
, США и Украиной
, их портфели в значительной степени инвестированы в оборонную промышленность… и да, это происходит совершенно противозаконно", - написала Луна в социальной сети Х
.
По мнению республиканки, подобные действия прямо доказывают, что инсайдерская торговля должна быть запрещена для американских законодателей.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.