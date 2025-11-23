https://ria.ru/20251123/uralmash-2056959406.html
"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Екатеринбургский баскетбольный клуб "Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T17:24:00+03:00
2025-11-23T17:24:00+03:00
2025-11-23T17:25:00+03:00
спорт
екатеринбург
нижний новгород
уралмаш
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908018441_37:0:1214:662_1920x0_80_0_0_35ad4092c57dfcb8f5cb2f62cb82f2b7.jpg
/20251029/tsska-2051656834.html
екатеринбург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908018441_23:0:1160:853_1920x0_80_0_0_109fd29b265d8bb7d74361e88c666113.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, екатеринбург, нижний новгород, уралмаш, единая лига втб
Спорт, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уралмаш, Единая Лига ВТБ
"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Уралмаш победил Нижний Новгород в матче Единой лиги ВТБ