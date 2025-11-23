Рейтинг@Mail.ru
"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 23.11.2025 (обновлено: 17:25 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/uralmash-2056959406.html
"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
Екатеринбургский баскетбольный клуб "Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T17:24:00+03:00
2025-11-23T17:25:00+03:00
спорт
екатеринбург
нижний новгород
уралмаш
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908018441_37:0:1214:662_1920x0_80_0_0_35ad4092c57dfcb8f5cb2f62cb82f2b7.jpg
/20251029/tsska-2051656834.html
екатеринбург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908018441_23:0:1160:853_1920x0_80_0_0_109fd29b265d8bb7d74361e88c666113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, екатеринбург, нижний новгород, уралмаш, единая лига втб
Спорт, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уралмаш, Единая Лига ВТБ
"Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

Уралмаш победил Нижний Новгород в матче Единой лиги ВТБ

© Фото : Пресс-служба "Уралмаша"Баскетболисты "Уралмаша" Октавиус Эллис (справа) и Тайрелл Нэльсон
Баскетболисты Уралмаша Октавиус Эллис (справа) и Тайрелл Нэльсон - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Уралмаша"
Баскетболисты "Уралмаша" Октавиус Эллис (справа) и Тайрелл Нэльсон. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Екатеринбургский баскетбольный клуб "Уралмаш" обыграл "Нижний Новгород" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 73:72 (16:27, 18:14, 20:12, 19:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Кирилл Попов из "Нижнего Новгорода", на счету которого 20 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Хэйден Далтон (16).
"Уралмаш" с шестью победами в 12 матчах занимает седьмое место в таблице, "Нижний Новгород" выиграл три матча и располагается на девятой строчке.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Москва) - Пари НН (Нижний Новгород) - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ
29 октября, 22:02
 
СпортЕкатеринбургНижний НовгородУралмашЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала