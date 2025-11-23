Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД стран ЕС и Украины обсудят мирный план, сообщил Сикорский
19:43 23.11.2025 (обновлено: 19:54 23.11.2025)
Главы МИД стран ЕС и Украины обсудят мирный план, сообщил Сикорский
Главы МИД стран ЕС и Украины обсудят мирный план, сообщил Сикорский - РИА Новости, 23.11.2025
Главы МИД стран ЕС и Украины обсудят мирный план, сообщил Сикорский
Главы МИД стран Евросоюза и Украины в воскресенье обсудят российско-американские мирные предложения, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. РИА Новости, 23.11.2025
в мире, польша, украина, россия, дмитрий песков, радослав сикорский, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Радослав Сикорский, Владимир Зеленский, Евросоюз
Главы МИД стран ЕС и Украины обсудят мирный план, сообщил Сикорский

Сикорский: главы МИД стран ЕС и Украины в воскресенье обсудят мирный план

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Польши
ВАРШАВА, 23 ноя – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза и Украины в воскресенье обсудят российско-американские мирные предложения, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Еще сегодня состоится телефонная конференция между министрами иностранных дел ЕС и Украины по поводу российско-американских мирных предложений. Я представлю наши предложения", - написал Сикорский на платформе Х.
"Разумеется, ничего, что касается Польши, не может быть решено без нашего согласия", - добавил он.
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
США и Украина добились прогресса по мирному плану, пишет Axios
