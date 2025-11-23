https://ria.ru/20251123/ukraina-2056981703.html
Украинские СМИ сообщили о проблемах со светом в Харькове
Проблемы со светом наблюдаются в Харькове, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T19:42:00+03:00
