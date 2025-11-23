Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о проблемах со светом в Харькове - РИА Новости, 23.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 23.11.2025
Украинские СМИ сообщили о проблемах со светом в Харькове
Проблемы со светом наблюдаются в Харькове, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 23.11.2025
Украинские СМИ сообщили о проблемах со светом в Харькове

В Харькове начались проблемы со светом

© Depositphotos.com / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Depositphotos.com / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Проблемы со светом наблюдаются в Харькове, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Харькове проблемы со светом - электричество "мигает" во многих районах города", - говорится в публикации.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября заявил, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов топлива, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Медведчук заявил об исчерпании энергетических источников на Украине
