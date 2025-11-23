https://ria.ru/20251123/ukraina-2056939957.html
США и союзники помогут Киеву построить стену при перемирии, сообщает WP
США и союзники помогут Киеву построить стену при перемирии, сообщает WP - РИА Новости, 23.11.2025
США и союзники помогут Киеву построить стену при перемирии, сообщает WP
США и их союзники могут помочь Украине построить стену безопасности на линии прекращения огня в случае достижения урегулирования, сообщает издание The... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T15:40:00+03:00
2025-11-23T15:40:00+03:00
2025-11-23T16:08:00+03:00
в мире
сша
киев
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:223:1495:1064_1920x0_80_0_0_24f1b4642784cbe73549c2b239408ed7.jpg
https://ria.ru/20251123/wp-2056916758.html
https://ria.ru/20251123/spetsoperatsiya-2056927777.html
сша
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:149:1241:1080_1920x0_80_0_0_6ff915f28eb0a2bb20a26334d0e34a56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, россия, владимир путин, дмитрий песков
В мире, США, Киев, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
США и союзники помогут Киеву построить стену при перемирии, сообщает WP
WP: США и союзники помогут Украине построить стену вдоль линии прекращения огня
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
США и их союзники могут помочь Украине построить стену безопасности на линии прекращения огня в случае достижения урегулирования, сообщает издание
The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"США и их союзники помогут Украине
построить стену безопасности вдоль линии прекращения огня (при урегулировании конфликта. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
По словам чиновника, для этого будут использоваться передовые технологии.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза России, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.