Рейтинг@Mail.ru
США и союзники помогут Киеву построить стену при перемирии, сообщает WP - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 23.11.2025 (обновлено: 16:08 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056939957.html
США и союзники помогут Киеву построить стену при перемирии, сообщает WP
США и союзники помогут Киеву построить стену при перемирии, сообщает WP - РИА Новости, 23.11.2025
США и союзники помогут Киеву построить стену при перемирии, сообщает WP
США и их союзники могут помочь Украине построить стену безопасности на линии прекращения огня в случае достижения урегулирования, сообщает издание The... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T15:40:00+03:00
2025-11-23T16:08:00+03:00
в мире
сша
киев
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:223:1495:1064_1920x0_80_0_0_24f1b4642784cbe73549c2b239408ed7.jpg
https://ria.ru/20251123/wp-2056916758.html
https://ria.ru/20251123/spetsoperatsiya-2056927777.html
сша
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:149:1241:1080_1920x0_80_0_0_6ff915f28eb0a2bb20a26334d0e34a56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, россия, владимир путин, дмитрий песков
В мире, США, Киев, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
США и союзники помогут Киеву построить стену при перемирии, сообщает WP

WP: США и союзники помогут Украине построить стену вдоль линии прекращения огня

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. США и их союзники могут помочь Украине построить стену безопасности на линии прекращения огня в случае достижения урегулирования, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"США и их союзники помогут Украине построить стену безопасности вдоль линии прекращения огня (при урегулировании конфликта. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
По словам чиновника, для этого будут использоваться передовые технологии.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
WP раскрыла детали спора Европы с планом США по Украине
13:24
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза России, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2025
14:47
 
В миреСШАКиевРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала