https://ria.ru/20251123/ukraina-2056881927.html
"Критическое состояние": в Раде устроили истерику из-за ситуации на Украине
"Критическое состояние": в Раде устроили истерику из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 23.11.2025
"Критическое состояние": в Раде устроили истерику из-за ситуации на Украине
Украинцы рискуют остаться без воды этой зимой из-за многочисленных коррупционных скандалов и проблем с водоснабжением, заявил член комитета Верховной рады по... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T06:25:00+03:00
2025-11-23T06:25:00+03:00
2025-11-23T12:40:00+03:00
в мире
украина
умань
павлоград
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_0:214:3001:1902_1920x0_80_0_0_703dbc9391abc9e6cf88d16ce549d868.jpg
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056872530.html
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055367226.html
https://ria.ru/20251123/britaniya-2056870838.html
украина
умань
павлоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_121:0:2788:2000_1920x0_80_0_0_b2ceb746b0e5d72dd4564e446fe7875e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, умань, павлоград, верховная рада украины
В мире, Украина, Умань, Павлоград, Верховная Рада Украины
"Критическое состояние": в Раде устроили истерику из-за ситуации на Украине
Депутат Рады Нагорняк: Украина может остаться без водоснабжения на зиму
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинцы рискуют остаться без воды этой зимой из-за многочисленных коррупционных скандалов и проблем с водоснабжением, заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телеканала "Новини.LIVE".
"Сегодня или украинцы останутся без воды и без водоотведения, или нам придется водоканалы эти банкротить, потому что, <...> к примеру, город Умань
<...> стоит перед таким вопросом", — сказал он.
По словам Нагорняка, украинские водоканалы находятся в критическом состоянии, а государство не может взять на себя политическую ответственность за их сохранение.
"Сегодня украинские водоканалы находятся, ну, в критическом состоянии. А (государство выступает. — Прим. ред.) как посредник для того, чтобы не брать на себя политическую ответственность. Оно не принимает никаких решений, вот просто никаких решений не принимает", — сказал он.
Во вторник замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что правительство Украины
довело страну до национальной катастрофы своей некомпетентностью, коррупцией и неумением справляться с актуальными вызовами.
В прошлую среду украинский телеканал "Общественное" сообщил, что централизованное водоснабжение в городе Павлограде Днепропетровской области
на Украине отсутствует уже третьи сутки.
Ранее, в октябре, около 50 тысяч жителей украинского Львова
остались без воды из-за аварии на водоканале.