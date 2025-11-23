Рейтинг@Mail.ru
"Критическое состояние": в Раде устроили истерику из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 23.11.2025 (обновлено: 12:40 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056881927.html
"Критическое состояние": в Раде устроили истерику из-за ситуации на Украине
"Критическое состояние": в Раде устроили истерику из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 23.11.2025
"Критическое состояние": в Раде устроили истерику из-за ситуации на Украине
Украинцы рискуют остаться без воды этой зимой из-за многочисленных коррупционных скандалов и проблем с водоснабжением, заявил член комитета Верховной рады по... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T06:25:00+03:00
2025-11-23T12:40:00+03:00
в мире
украина
умань
павлоград
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_0:214:3001:1902_1920x0_80_0_0_703dbc9391abc9e6cf88d16ce549d868.jpg
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056872530.html
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055367226.html
https://ria.ru/20251123/britaniya-2056870838.html
украина
умань
павлоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_121:0:2788:2000_1920x0_80_0_0_b2ceb746b0e5d72dd4564e446fe7875e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, умань, павлоград, верховная рада украины
В мире, Украина, Умань, Павлоград, Верховная Рада Украины
"Критическое состояние": в Раде устроили истерику из-за ситуации на Украине

Депутат Рады Нагорняк: Украина может остаться без водоснабжения на зиму

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинцы рискуют остаться без воды этой зимой из-за многочисленных коррупционных скандалов и проблем с водоснабжением, заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телеканала "Новини.LIVE".
"Сегодня или украинцы останутся без воды и без водоотведения, или нам придется водоканалы эти банкротить, потому что, <...> к примеру, город Умань <...> стоит перед таким вопросом", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Депутат Рады потребовал ареста Зеленского
02:36
По словам Нагорняка, украинские водоканалы находятся в критическом состоянии, а государство не может взять на себя политическую ответственность за их сохранение.
"Сегодня украинские водоканалы находятся, ну, в критическом состоянии. А (государство выступает. — Прим. ред.) как посредник для того, чтобы не брать на себя политическую ответственность. Оно не принимает никаких решений, вот просто никаких решений не принимает", — сказал он.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Мне страшно": депутат Рады устроил истерику из-за ситуации на Украине
17 ноября, 06:05
Во вторник замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что правительство Украины довело страну до национальной катастрофы своей некомпетентностью, коррупцией и неумением справляться с актуальными вызовами.
В прошлую среду украинский телеканал "Общественное" сообщил, что централизованное водоснабжение в городе Павлограде Днепропетровской области на Украине отсутствует уже третьи сутки.
Ранее, в октябре, около 50 тысяч жителей украинского Львова остались без воды из-за аварии на водоканале.
Кадр видео обращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: над Зеленским нависла тройная угроза
01:46
 
В миреУкраинаУманьПавлоградВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала