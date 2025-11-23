"Критическое состояние": в Раде устроили истерику из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинцы рискуют остаться без воды этой зимой из-за многочисленных коррупционных скандалов и проблем с водоснабжением, заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телеканала "Новини.LIVE".

По словам Нагорняка, украинские водоканалы находятся в критическом состоянии, а государство не может взять на себя политическую ответственность за их сохранение.

"Сегодня украинские водоканалы находятся, ну, в критическом состоянии. А (государство выступает. — Прим. ред.) как посредник для того, чтобы не брать на себя политическую ответственность. Оно не принимает никаких решений, вот просто никаких решений не принимает", — сказал он.