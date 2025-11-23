МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Никакая поддержка Украины со стороны Европы не сможет повлиять на военные достижения России, об этом заявил заместитель председателя парламентской группы "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер в эфире телеканала Welt.
"У нас сейчас 19 пакетов санкций. Мы уже четыре года отправляем на Украину оборудование и огромные суммы денег, а русские продолжают побеждать на земле. Эта война в конце концов приведет к тому, что вся государственность Украины, возможно, окажется под вопросом", — сказал он.
По словам эксперта, это можно было бы попытаться хоть как-то исправить, если бы страны НАТО отправили военный контингент в страну. Но, пояснил спикер, европейские лидеры ограничиваются только громкими заявлениями, понимая все последствия этого шага.
"Единственная альтернатива: нужны войска на Украине со стороны НАТО — и никто этого не хочет. Никто не хочет еще больше ввязываться в этот конфликт", — резюмировал Фронмайер.
Ранее газета Telegraph сообщила, что Европа все время обманывала Украину, обещая, что ее поддержка поможет Киеву победить Москву. По данным газеты, европейские лидеры все еще действуют так, как будто играют хоть какую-то роль в большой политике, но, пояснило издание, это уже давно не так — ни в финансовом, ни в военном отношениях.
Директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник, в свою очередь, заявил, что европейские лидеры столкнулись с собственной слабостью и некомпетентностью в вопросе поддержки Украины. Он подчеркнул, что несмотря на продолжающиеся лозунги о продолжающейся поддержке, общество в ЕС все больше устает от украинского вопроса, а состояние экономики союза стремительно ухудшается.