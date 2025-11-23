Рейтинг@Mail.ru
"Государственность под вопросом": на Западе оценили шансы России в СВО
05:55 23.11.2025
"Государственность под вопросом": на Западе оценили шансы России в СВО
в мире, украина, россия, европа, нато, welt, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Европа, НАТО, Welt, Евросоюз
"Государственность под вопросом": на Западе оценили шансы России в СВО

Депутат Фронмайер: никакая поддержка Украины не способна остановить Россию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Никакая поддержка Украины со стороны Европы не сможет повлиять на военные достижения России, об этом заявил заместитель председателя парламентской группы "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер в эфире телеканала Welt.
"У нас сейчас 19 пакетов санкций. Мы уже четыре года отправляем на Украину оборудование и огромные суммы денег, а русские продолжают побеждать на земле. Эта война в конце концов приведет к тому, что вся государственность Украины, возможно, окажется под вопросом", — сказал он.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
На Западе рассказали, что случилось с Украиной из-за России
01:29
По словам эксперта, это можно было бы попытаться хоть как-то исправить, если бы страны НАТО отправили военный контингент в страну. Но, пояснил спикер, европейские лидеры ограничиваются только громкими заявлениями, понимая все последствия этого шага.
"Единственная альтернатива: нужны войска на Украине со стороны НАТО — и никто этого не хочет. Никто не хочет еще больше ввязываться в этот конфликт", — резюмировал Фронмайер.
Ранее газета Telegraph сообщила, что Европа все время обманывала Украину, обещая, что ее поддержка поможет Киеву победить Москву. По данным газеты, европейские лидеры все еще действуют так, как будто играют хоть какую-то роль в большой политике, но, пояснило издание, это уже давно не так — ни в финансовом, ни в военном отношениях.
Директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник, в свою очередь, заявил, что европейские лидеры столкнулись с собственной слабостью и некомпетентностью в вопросе поддержки Украины. Он подчеркнул, что несмотря на продолжающиеся лозунги о продолжающейся поддержке, общество в ЕС все больше устает от украинского вопроса, а состояние экономики союза стремительно ухудшается.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Происходящее с Зеленским вызвало беспокойство в США
04:03
 
