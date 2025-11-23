Рейтинг@Mail.ru
"Ситуация сложная": в Киеве заявили об угрозе переворота - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 23.11.2025 (обновлено: 11:10 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056867881.html
"Ситуация сложная": в Киеве заявили об угрозе переворота
"Ситуация сложная": в Киеве заявили об угрозе переворота - РИА Новости, 23.11.2025
"Ситуация сложная": в Киеве заявили об угрозе переворота
Владимир Зеленский может не пережить конфликта с ультранационалистами, недовольными последними коррупционными скандалами и неудачами на фронте, такое мнение... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T01:00:00+03:00
2025-11-23T11:10:00+03:00
в мире
украина
киев
владимир зеленский
андрей ермак
дмитрий разумков
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251122/ukraina-2056808058.html
https://ria.ru/20251122/tramp-2056849577.html
https://ria.ru/20251123/plan-2056867225.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский, андрей ермак, дмитрий разумков, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), страна.ua, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дмитрий Разумков, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Страна.ua, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
"Ситуация сложная": в Киеве заявили об угрозе переворота

Welt: Зеленский может не пережить конфликт с ультранационалистами

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский может не пережить конфликта с ультранационалистами, недовольными последними коррупционными скандалами и неудачами на фронте, такое мнение выразил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Ведь этот дисбаланс (в своей политике. — Прим. ред.) Зеленский не может так просто исправить. И это может привести к серьезным беспорядкам, столкновениям с националистами и ультранационалистами, и вопрос в том, переживет ли Зеленский подобное в политическом плане", — сказал он.
Участники акции протеста за отставку Зеленского и увольнение Ермака в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Участники митинга в Киеве потребовали арестовать Ермака
Вчера, 15:44
По cловам Ваннера, Зеленскому необходимо внимательно отнестись к тому, в какой тяжелой ситуации он находится, учитывая неудачи Киева на фронте.
"Таким образом, ситуация для украинского президента крайне сложная", — подытожил корреспондент.
Вчера издание "Страна.ua" сообщило, что участники митинга, вышедшие на площадь Независимости в центре Киева, требуют не просто отставки, а ареста главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, протестующие заявили, что будут выходить на акции каждую неделю, пока не будет выполнено их требование.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп предложил Зеленскому воевать до разрыва сердца
Вчера, 21:03
В четверг депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что отказ Владимира Зеленского увольнять главу его офиса Андрея Ермака может спровоцировать новый "майдан" на Украине.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что окружение Зеленского советует ему уволить Ермака в связи с разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом в энергетике. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* заявлял, что Зеленский может отправить в отставку руководителя своего офиса Андрея Ермака 20 ноября. Депутат Рады Марьяна Безуглая на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики также призвала к чисткам в офисе Зеленского и отставке Ермака.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
В ноябре 2013 года главная площадь Киева — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации Украины с ЕС. В феврале 2014 года на фоне столкновений с десятками жертв Рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, он был вынужден покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В конгрессе призвали Зеленского принять план США по Украине
00:42
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДмитрий РазумковНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.uaВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала