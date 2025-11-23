Рейтинг@Mail.ru
В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 23.11.2025 (обновлено: 05:03 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/ugroza-2056877349.html
В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА
В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 23.11.2025
В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе, сообщила мэрия города-курорта. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T05:01:00+03:00
2025-11-23T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
анапа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932737012_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_757760349bead8228be760bbfc42ad47.jpg
https://ria.ru/20251123/opasnost-2056877239.html
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932737012_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2d7cd80ce159688730c6d62fe1c32b35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анапа
Специальная военная операция на Украине, Анапа
В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Анапы объявили угрозу атаки БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Анапу из поселка Супсех
Вид на Анапу из поселка Супсех - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на Анапу из поселка Супсех. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе, сообщила мэрия города-курорта.
"Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА", - сообщается в Telegram-канале мэрии.
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
04:53
 
Специальная военная операция на УкраинеАнапа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала