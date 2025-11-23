https://ria.ru/20251123/ugroza-2056877349.html
В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА
23.11.2025
Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе, сообщила мэрия города-курорта.
На территории Анапы объявили угрозу атаки БПЛА