ВС России нанесли удары в районе аэродромов в Одесской области
ВС России нанесли удары в районе аэродромов в Одесской области - РИА Новости, 23.11.2025
ВС России нанесли удары в районе аэродромов в Одесской области
Российские военные нанесли удары в районе аэродромов ВСУ в Одесской и Черниговской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей...
2025-11-23T15:44:00+03:00
2025-11-23T15:44:00+03:00
2025-11-23T16:02:00+03:00
ВС России нанесли удары в районе аэродромов в Одесской области
ВС РФ нанесли удары в районе аэродромов в Одесской и Черниговской областях