ВС России нанесли удары в районе аэродромов в Одесской области

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удары в районе аэродромов ВСУ в Одесской и Черниговской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в ночь на воскресенье в шести областях, в том числе Одесской и Черниговской, звучал сигнал воздушной тревоги.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.