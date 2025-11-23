Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары в районе аэродромов в Одесской области - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 23.11.2025 (обновлено: 16:02 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/udary-2056940292.html
ВС России нанесли удары в районе аэродромов в Одесской области
ВС России нанесли удары в районе аэродромов в Одесской области - РИА Новости, 23.11.2025
ВС России нанесли удары в районе аэродромов в Одесской области
Российские военные нанесли удары в районе аэродромов ВСУ в Одесской и Черниговской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T15:44:00+03:00
2025-11-23T16:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черниговская область
одесская область
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg
https://ria.ru/20251123/pozhary-2056896983.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черниговская область
одесская область
чернигов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0468871312a59c9160bd63d1653ea64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черниговская область, одесская область, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, чернигов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черниговская область, Одесская область, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Чернигов
ВС России нанесли удары в районе аэродромов в Одесской области

ВС РФ нанесли удары в районе аэродромов в Одесской и Черниговской областях

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя
Полет истребителя - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удары в районе аэродромов ВСУ в Одесской и Черниговской областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Арциз (Одесская область. — Прим. ред.) — одна из самых интенсивных точек ночи: серия залпов по направлению аэродрома, где ВСУ обучают пилотов на легких самолетах и запускают БПЛА. <...> Окраины Чернигова — удар в направлении бывшего аэродрома, который сейчас используется ВСУ для запуска БПЛА", — сказал он.
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Одесской области произошли пожары на объектах инфраструктуры
10:17

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в ночь на воскресенье в шести областях, в том числе Одесской и Черниговской, звучал сигнал воздушной тревоги.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерниговская областьОдесская областьСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФЧернигов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала