https://ria.ru/20251123/uchastniki-2056915058.html
В ЮАР рассказали, какие темы обсудят участники G20 в заключительный день
В ЮАР рассказали, какие темы обсудят участники G20 в заключительный день - РИА Новости, 23.11.2025
В ЮАР рассказали, какие темы обсудят участники G20 в заключительный день
Участники саммита лидеров G20 в ЮАР планируют обсудить во второй и заключительный день саммита проблемы, связанные с искусственным интеллектом и критически... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T13:17:00+03:00
2025-11-23T13:17:00+03:00
2025-11-23T13:17:00+03:00
в мире
юар
йоханнесбург
максим орешкин
большая двадцатка
саммит g20
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bb8c2933b62184e2b0df0a8cd6b1bb3.jpg
https://ria.ru/20251122/organizatory-2056780575.html
юар
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_12af6f0b6ce32ca9b317a986e94d01c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, йоханнесбург, максим орешкин, большая двадцатка, саммит g20
В мире, ЮАР, Йоханнесбург, Максим Орешкин, Большая двадцатка, Саммит G20
В ЮАР рассказали, какие темы обсудят участники G20 в заключительный день
Участники саммита G20 обсудят проблемы искусственного интеллекта и минералов