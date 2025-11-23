Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР рассказали, какие темы обсудят участники G20 в заключительный день - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/uchastniki-2056915058.html
В ЮАР рассказали, какие темы обсудят участники G20 в заключительный день
В ЮАР рассказали, какие темы обсудят участники G20 в заключительный день - РИА Новости, 23.11.2025
В ЮАР рассказали, какие темы обсудят участники G20 в заключительный день
Участники саммита лидеров G20 в ЮАР планируют обсудить во второй и заключительный день саммита проблемы, связанные с искусственным интеллектом и критически... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T13:17:00+03:00
2025-11-23T13:17:00+03:00
в мире
юар
йоханнесбург
максим орешкин
большая двадцатка
саммит g20
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bb8c2933b62184e2b0df0a8cd6b1bb3.jpg
https://ria.ru/20251122/organizatory-2056780575.html
юар
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_12af6f0b6ce32ca9b317a986e94d01c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, йоханнесбург, максим орешкин, большая двадцатка, саммит g20
В мире, ЮАР, Йоханнесбург, Максим Орешкин, Большая двадцатка, Саммит G20
В ЮАР рассказали, какие темы обсудят участники G20 в заключительный день

Участники саммита G20 обсудят проблемы искусственного интеллекта и минералов

© AP Photo / Thomas MukoyaЛидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Thomas Mukoya
Лидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Участники саммита лидеров G20 в ЮАР планируют обсудить во второй и заключительный день саммита проблемы, связанные с искусственным интеллектом и критически важными минералами, заявил глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи.
"На пленарном заседании в воскресенье планируется обсуждение искусственного интеллекта, децентрализованного интернета, справедливого распределения критически важных минералов. Затем президент (ЮАР Сирил - ред.) Рамафоса закроет саммит", - заявил Балойи журналистам на полях саммита.
Также планируется ряд двусторонних встреч на полях саммита.
Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Организаторы саммита G20 забыли отключить звук на закрытой сессии
Вчера, 12:21
 
В миреЮАРЙоханнесбургМаксим ОрешкинБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала