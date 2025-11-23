Рейтинг@Mail.ru
Россиянин подерется за пояс UFC! Царукян уничтожил ненавистного болтуна - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
00:24 23.11.2025 (обновлено: 00:43 23.11.2025)
https://ria.ru/20251123/tsarukyan-2056866204.html
Россиянин подерется за пояс UFC! Царукян уничтожил ненавистного болтуна
Россиянин подерется за пояс UFC! Царукян уничтожил ненавистного болтуна - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Россиянин подерется за пояс UFC! Царукян уничтожил ненавистного болтуна
Россиянин армянского происхождения Арман Царукян досрочно победил новозеландца Дэна Хукера в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T00:24:00+03:00
2025-11-23T00:43:00+03:00
единоборства
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
спорт — видео
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
дэн хукер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056865604_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_5657c28e74ceb1b6f95d4a8c0ca5da74.jpg
/20251121/ufc-2056042615.html
/20251116/makhachev--2055261734.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056865604_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0b388b6fedfaf78797f8c392853d8a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, спорт — видео, смешанные боевые искусства (мма), ufc, дэн хукер, илия топурия, ислам махачев
Единоборства, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Дэн Хукер, Илия Топурия, Ислам Махачев
Россиянин подерется за пояс UFC! Царукян уничтожил ненавистного болтуна

Царукян досрочно победил Хукера в главном событии турнира UFC в Катаре

© Getty Images / Jeff BottariЭпизод боя Царукяна против Хукера на турнире UFC в Катаре
Эпизод боя Царукяна против Хукера на турнире UFC в Катаре - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Getty Images / Jeff Bottari
Читать в
Дзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Россиянин армянского происхождения Арман Царукян досрочно победил новозеландца Дэна Хукера в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в катарской Дохе. РИА Новости Спорт с восторгом описывает первое с апреля 2024 года выступление нашего легковеса, который в следующем поединке наконец подерется за чемпионский пояс.
© UFC EurasiaОфициальный постер турнира UFC в Катаре
Официальный постер турнира UFC в Катаре - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© UFC Eurasia
Официальный постер турнира UFC в Катаре

Претендентская бойня

Всего полгода прошло с того момента, как Ислам Махачев оставил вакантным пояс UFC в легком весе после рекордной четвертой защиты. Что произошло за это время?
  • Непобежденный Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал новым королем легковесов. Еще и на первую строчку в рейтинге вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) вышел;
  • Ему бросали вызов Царукян, американец Джастин Гэтжи и британец Пэдди Пимблетт;
  • Инсайдеры писали об организации боя испанца грузинского происхождения то против Хайлайта Гэтжи, то против Плохиша из Ливерпуля;
  • Махачев же поднялся в полусредний дивизион, где на прошлой неделе отобрал пояс у австралийца Джека Делла Маддалены и вернулся на первую строчку рейтинга Р4Р.
А про Царукяна как будто забыли. Хотя это был главный претендент в легком весе, но из-за снятия с январского реванша против Махачева промоушен обиделся на россиянина и усадил того на скамейку запасных. К счастью, ненадолго: спустя полтора года вне октагона Арман с Хамзатом Чимаевым в секундантах возвращается в клетку, и в случае триумфа над новозеландцем Дэном Хукером именно он снова станет претендентом №1. Так сказал глава UFC Дэйна Уайт.
Арман Царукян - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Он гнилой, хочу просто набить ему морду": Россия ждет нового чемпиона UFC
21 ноября, 08:00

Скандал на стердауне

Царукян и Хукер много лет ненавидят друг друга, так что их встреча в октагоне сразу виделась огненной. Даже несмотря на то, что наш боец шел у букмекеров тотальным фаворитом. Но искры полетели куда раньше: первая битва взглядов обошлась без потасовки, но затем бойцы снова встретились лицом к лицу, и Арман боднул оппонента.
Драки удалось избежать, да и санкций, похоже, по отношению к россиянину применено не будет.

Безусловное доминирование

Несмотря на все сказанное до боя, спортсмены отбили кулаки в знак приветствия. И затем со стороны Царукяна началась настоящая расправа: Арман просто переехал соперника, не дав Дэну шанса ни в стойке, ни в партере. Еще до старта боя сложилось ощущение, что высоченный Хукер не хочет находиться в клетке: никакой улыбки, никакого вызывающего поведения. Что касается Царукяна, то россиянин был максимально расслаблен и сосредоточен. Он уверенно забрал первый раунд, в котором разбил лицо новозеландцу и спасся от гильотины, а во второй пятиминутке добил выдохшегося андердога.
Арман набросил безупречный "ручной треугольник" (прием, при котором в захват попадают шея и рука оппонента). Хукер недолго потерпел, а потом постучал в знак сдачи. Великолепная победа, которая гарантирует Царукяну "титульник" в 2026 году!
Планам помешать может только желание Топурии подняться в дивизион Махачева и на июньском шоу в Белом доме подраться за третье золото UFC. Верим, что Матадору скажут немного поумерить аппетит и провести хотя бы одну защиту титула перед супербоем с Исламом.

"Меня некому остановить!"

После боя Арман обнял Хукера и поблагодарил того за то, что принял бой и дал Царукяну возможность подрался в этом году. Ведь, по словам триумфатора, от него все убегали, "особенно Топурия". Затем россиянин, "посвятивший всю жизнь этому спорту", вызвал Матадора в восьмиугольник провести битву взглядов (Илия не вышел) и сделал громкое заявление:
«

"В легком весе только один главный претендент. Не ищи легких поединков, Илия. Все знают, что я должен драться за пояс, и я к этому готов. Отправьте мне контракт на конец января. Хукер сильный парень, несколько киков неплохих выбросил, однако я видел, что могу все выдержать и что моя ударная техника и борьба находятся на другом уровне. Меня некому остановить! Я лучший в мире: стану чемпионом, защищу пояс как можно больше раз и побью все рекорды".

Ислам Махачев с двумя поясами UFC - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Небывалый успех России! Махачев на классе взял второе золото UFC
16 ноября, 09:19
 
ЕдиноборстваСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортСпорт — видеоСмешанные боевые искусства (ММА)UFCДэн ХукерИлия ТопурияИслам Махачев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала