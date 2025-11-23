Россиянин подерется за пояс UFC! Царукян уничтожил ненавистного болтуна

Россиянин армянского происхождения Арман Царукян досрочно победил новозеландца Дэна Хукера в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в катарской Дохе. РИА Новости Спорт с восторгом описывает первое с апреля 2024 года выступление нашего легковеса, который в следующем поединке наконец подерется за чемпионский пояс.

Претендентская бойня

Всего полгода прошло с того момента, как Ислам Махачев оставил вакантным пояс UFC в легком весе после рекордной четвертой защиты. Что произошло за это время?

Непобежденный Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал новым королем легковесов. Еще и на первую строчку в рейтинге вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) вышел;

Ему бросали вызов Царукян, американец Джастин Гэтжи и британец Пэдди Пимблетт;

Инсайдеры писали об организации боя испанца грузинского происхождения то против Хайлайта Гэтжи, то против Плохиша из Ливерпуля;

Махачев же поднялся в полусредний дивизион, где на прошлой неделе отобрал пояс у австралийца Джека Делла Маддалены и вернулся на первую строчку рейтинга Р4Р.

А про Царукяна как будто забыли. Хотя это был главный претендент в легком весе, но из-за снятия с январского реванша против Махачева промоушен обиделся на россиянина и усадил того на скамейку запасных. К счастью, ненадолго: спустя полтора года вне октагона Арман с Хамзатом Чимаевым в секундантах возвращается в клетку, и в случае триумфа над новозеландцем Дэном Хукером именно он снова станет претендентом №1. Так сказал глава UFC Дэйна Уайт.

Скандал на стердауне

Царукян и Хукер много лет ненавидят друг друга, так что их встреча в октагоне сразу виделась огненной. Даже несмотря на то, что наш боец шел у букмекеров тотальным фаворитом. Но искры полетели куда раньше: первая битва взглядов обошлась без потасовки, но затем бойцы снова встретились лицом к лицу, и Арман боднул оппонента.

Драки удалось избежать, да и санкций, похоже, по отношению к россиянину применено не будет.

Безусловное доминирование

Несмотря на все сказанное до боя, спортсмены отбили кулаки в знак приветствия. И затем со стороны Царукяна началась настоящая расправа: Арман просто переехал соперника, не дав Дэну шанса ни в стойке, ни в партере. Еще до старта боя сложилось ощущение, что высоченный Хукер не хочет находиться в клетке: никакой улыбки, никакого вызывающего поведения. Что касается Царукяна, то россиянин был максимально расслаблен и сосредоточен. Он уверенно забрал первый раунд, в котором разбил лицо новозеландцу и спасся от гильотины, а во второй пятиминутке добил выдохшегося андердога.

Арман набросил безупречный "ручной треугольник" (прием, при котором в захват попадают шея и рука оппонента). Хукер недолго потерпел, а потом постучал в знак сдачи. Великолепная победа, которая гарантирует Царукяну "титульник" в 2026 году!

Планам помешать может только желание Топурии подняться в дивизион Махачева и на июньском шоу в Белом доме подраться за третье золото UFC. Верим, что Матадору скажут немного поумерить аппетит и провести хотя бы одну защиту титула перед супербоем с Исламом.

"Меня некому остановить!"

После боя Арман обнял Хукера и поблагодарил того за то, что принял бой и дал Царукяну возможность подрался в этом году. Ведь, по словам триумфатора, от него все убегали, "особенно Топурия". Затем россиянин, "посвятивший всю жизнь этому спорту", вызвал Матадора в восьмиугольник провести битву взглядов (Илия не вышел) и сделал громкое заявление: