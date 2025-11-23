https://ria.ru/20251123/trener-2056983557.html
В "Динамо" заявили, что не ищут нового тренера
В "Динамо" заявили, что не ищут нового тренера
Руководство московского "Динамо" не ведет поиски нового главного тренера, заявил журналистам генеральный директор столичного футбольного клуба Павел Пивоваров. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
россия
В "Динамо" заявили, что не ищут нового тренера
