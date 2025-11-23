Рейтинг@Mail.ru
В "Динамо" заявили, что не ищут нового тренера
Футбол
 
20:03 23.11.2025
В "Динамо" заявили, что не ищут нового тренера
В "Динамо" заявили, что не ищут нового тренера
Руководство московского "Динамо" не ведет поиски нового главного тренера, заявил журналистам генеральный директор столичного футбольного клуба Павел Пивоваров. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
россия
В "Динамо" заявили, что не ищут нового тренера

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Руководство московского "Динамо" не ведет поиски нового главного тренера, заявил журналистам генеральный директор столичного футбольного клуба Павел Пивоваров.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин 17 ноября объявил о решении уйти из "Динамо". В воскресенье "бело-голубые" обыграли дома махачкалинское "Динамо" (3:0) в 16-м туре чемпионата России, исполняющим обязанности главного тренера команды был Ролан Гусев.
«
"Результат - три очка, это хорошо. Появилась раскрепощенность, однако игра была непростой. Команда действовала организованно, надеюсь, в дальнейшем будут демонстрировать еще большую организованность. Сейчас нет (поисков нового главного тренера)", - сказал Пивоваров.
"Динамо" набрало 20 очков и занимает девятое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин провалился и ушел из "Динамо". Что надломило тренера сборной
17 ноября, 20:00
 
Футбол
 
Матч-центр
 
