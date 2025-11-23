https://ria.ru/20251123/tramp-2056959735.html
Продажи НАТО оружия для Украины продолжатся, заявил Трамп
Продажи НАТО оружия для Украины продолжатся, заявил Трамп - РИА Новости, 23.11.2025
Продажи НАТО оружия для Украины продолжатся, заявил Трамп
США продолжают продавать огромное количество оружия НАТО для дальнейшей передачи Украине, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T17:25:00+03:00
2025-11-23T17:25:00+03:00
2025-11-23T17:25:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_21c3a1d4765fe79b0c377fa0bf6ea9ec.jpg
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056958429.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785351267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d5df7b4441111fbe0c8c1a3cffc659c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, нато
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, НАТО
Продажи НАТО оружия для Украины продолжатся, заявил Трамп
Трамп: США продолжат продавать НАТО огромные партии оружия для Украины