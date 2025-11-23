https://ria.ru/20251123/tramp-2056874743.html
Трамп с сентября потерял $1,1 миллиард, утверждает Forbes
Трамп с сентября потерял $1,1 миллиард, утверждает Forbes - РИА Новости, 23.11.2025
Трамп с сентября потерял $1,1 миллиард, утверждает Forbes
Президент США Дональд Трамп потерял 1,1 миллиарда долларов с сентября из-за падения стоимости акций его компании Trump Media and Technology Group (TMTG)
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп потерял 1,1 миллиарда долларов с сентября из-за падения стоимости акций его компании Trump Media and Technology Group (TMTG), утверждает Forbes
По данным издания, состояние американского лидера сократилось до 6,2 миллиарда долларов по сравнению с 7,3 миллиарда в сентябре текущего года.
"По состоянию на сентябрь состояние Трампа
выросло на 3 миллиарда долларов за последний год, что позволило ему занять 201-е место в списке Forb
es 400 самых богатых людей Америки
, поднявшись на 118 позиций по сравнению со списком 2024 года", - отмечает журнал.
Тогда рост был в значительной степени обусловлен инвестициями семьи Трампа в криптовалюту.
Подчеркивается также, что глава Белого дома ранее уже заявил о передаче своей доли в Trump Media and Technology Group, которая, в частности, владеет социальной сетью Truth Social, под контроль траста, контролируемого сыном президента Дональдом Трампом-младшим.