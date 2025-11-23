Рейтинг@Mail.ru
03:48 23.11.2025
Трамп с сентября потерял $1,1 миллиард, утверждает Forbes
Трамп с сентября потерял $1,1 миллиард, утверждает Forbes
Президент США Дональд Трамп потерял 1,1 миллиарда долларов с сентября из-за падения стоимости акций его компании Trump Media and Technology Group (TMTG),... РИА Новости, 23.11.2025
в мире, сша, америка, дональд трамп, forbes
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Forbes
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потерял 1,1 миллиарда долларов с сентября из-за падения стоимости акций его компании Trump Media and Technology Group (TMTG), утверждает Forbes.
По данным издания, состояние американского лидера сократилось до 6,2 миллиарда долларов по сравнению с 7,3 миллиарда в сентябре текущего года.
"По состоянию на сентябрь состояние Трампа выросло на 3 миллиарда долларов за последний год, что позволило ему занять 201-е место в списке Forbes 400 самых богатых людей Америки, поднявшись на 118 позиций по сравнению со списком 2024 года", - отмечает журнал.
Тогда рост был в значительной степени обусловлен инвестициями семьи Трампа в криптовалюту.
Подчеркивается также, что глава Белого дома ранее уже заявил о передаче своей доли в Trump Media and Technology Group, которая, в частности, владеет социальной сетью Truth Social, под контроль траста, контролируемого сыном президента Дональдом Трампом-младшим.
