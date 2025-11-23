https://ria.ru/20251123/tokaev-2056947234.html
Токаев поздравил Головкина с избранием главой World Boxing
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность президента международной федерации World Boxing. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
