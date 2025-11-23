Рейтинг@Mail.ru
Токаев поздравил Головкина с избранием главой World Boxing - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
16:19 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/tokaev-2056947234.html
Токаев поздравил Головкина с избранием главой World Boxing
Токаев поздравил Головкина с избранием главой World Boxing - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Токаев поздравил Головкина с избранием главой World Boxing
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность президента международной федерации World Boxing. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T16:19:00+03:00
2025-11-23T16:19:00+03:00
единоборства
казахстан
касым-жомарт токаев
wba
ibo
wbc
геннадий головкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058901_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e12874bcacc775bd50e1146a8db67b49.jpg
/20250415/tokai-2011367934.html
/20250226/mok-2001781051.html
казахстан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767058901_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bf7d3fccd72a479ce93c0f01a47ec2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
казахстан, касым-жомарт токаев, wba, ibo, wbc, геннадий головкин
Единоборства, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, WBA, IBO, WBC, Геннадий Головкин
Токаев поздравил Головкина с избранием главой World Boxing

Токаев поздравил Головкина с избранием на должность президента World Boxing

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать в
Дзен
АСТАНА, 23 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность президента международной федерации World Boxing.
«
"Глава государства поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность президента международной федерации World Boxing", - говорится в сообщении в Telegram-канале президента.
Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Казахстане запретили госфинансирование иностранных спортсменов
15 апреля, 14:51
В поздравлении Токаев подчеркнул выдающиеся достижения Головкина.
"Это событие свидетельствует о признании выдающихся заслуг Геннадия Головкина, который стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийскому виду спорта", - приводятся в сообщении слова Токаева.
Геннадий Головкин - казахстанский боксёр, чемпион мира среди любителей и серебряный призёр Олимпиады 2004 года. С 2006 года выступал на профессиональном ринге в среднем весе, завоевал чемпионские титулы по версиям WBA, IBO, WBC и The Ring, а также признавался "Боксёром года".
World Boxing - международная спортивная организация, регулирующая любительский бокс.
Бокс - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
МОК временно признал федерацию World Boxing международной организацией
26 февраля, 17:40
 
ЕдиноборстваКазахстанКасым-Жомарт ТокаевWBAIBOWBCГеннадий Головкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала