СМИ рассказали, как Зеленский оказался в осаде
10:49 23.11.2025 (обновлено: 12:17 23.11.2025)
СМИ рассказали, как Зеленский оказался в осаде
Владимир Зеленский оказался под осадой из-за коррупционного скандала и тяжелой ситуации на фронте, пишет The Telegraph. РИА Новости, 23.11.2025
в мире
украина
донбасс
запорожская область
герман галущенко
тимур миндич
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
донбасс
запорожская область
СМИ рассказали, как Зеленский оказался в осаде

Telegraph: Зеленский оказался в осаде из-за скандала НАБУ и проблем на фронте

Кадр видео обращения Владимира Зеленского
Кадр видео обращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Кадр видео обращения Владимира Зеленского. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался под осадой из-за коррупционного скандала и тяжелой ситуации на фронте, пишет The Telegraph.
"У Владимира Зеленского связаны руки из-за продвижения российских сил в Донбассе и Запорожской области, тяжелой нехватки солдат в ВСУ и исчерпания финансовых ресурсов у правительства, погрязшего в коррупционных скандалах", — говорится в публикации.

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
На Украине признали возможность роста коррупции в стране
07:32
Обозреватель также указал, что европейские лидеры призывают Зеленского дальше продолжать вести боевые действия, при этом сами не способны должным образом финансово его поддерживать.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник писало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенора, Рокета и Карлсона. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Депутат Рады потребовал ареста Зеленского
02:36
 
