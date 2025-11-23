Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Тайвань провел испытания по перехвату баллистических ракет - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/tayvan-2056883873.html
СМИ: Тайвань провел испытания по перехвату баллистических ракет
СМИ: Тайвань провел испытания по перехвату баллистических ракет - РИА Новости, 23.11.2025
СМИ: Тайвань провел испытания по перехвату баллистических ракет
Тайвань провел испытания по перехвату баллистических ракет, в ходе которых высота полета ракеты-перехватчика достигла высоты 30 километров, пишет газета Taipei... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T06:49:00+03:00
2025-11-23T06:49:00+03:00
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_88ef885e9fdecf467c1a77dea702a3f1.jpg
https://ria.ru/20251117/kitay-2055516826.html
https://ria.ru/20251116/yaponiya-2055295916.html
https://ria.ru/20251114/kitay-2055017177.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863410304_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_a52e2e7c10620576a7b338b54d5edd67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси
СМИ: Тайвань провел испытания по перехвату баллистических ракет

Taipei Times: Тайвань провел испытания по перехвату баллистических ракет

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 23 ноя - РИА Новости. Тайвань провел испытания по перехвату баллистических ракет, в ходе которых высота полета ракеты-перехватчика достигла высоты 30 километров, пишет газета Taipei Times.
Отмечается, что ранее Чжуншаньский институт науки и технологий провел ракетные испытания в рамках проекта "Цянгун" на военной базе Цзюпэн в уезде Пиндун на юге Тайваня.
Военнослужащие армии КНР - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Китай пригрозил США мерами в случае новых поставок оружия Тайваню
17 ноября, 16:38
"Испытания показывают, что тайваньские ракеты способны перехватывать баллистические ракеты при повторном входе в атмосферу и представляют собой значительный сдерживающий фактор для ракетных угроз со стороны Китая (материкового Китая - ред.)", - приводит газета слова бывшего главного инженера ракет "Сюнфэн 3" Чжан Чэна.
Газета со ссылкой на Чжан Чэна отмечает, что высота полета испытуемых ракет "составила 30,48 километра".
Как пишет газета, Тайвань в рамках проекта "Цянгун" разрабатываются две ракеты (версии 1 и 2) на базе ракеты TK-3 с увеличенной высотой полёта. По данным издания, ожидается, что "Цянгун-1" будет иметь высоту перехвата больше, чем у американской системы Patriot-3.
Токио - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Опрос показал, готовы ли японцы защищать Тайвань
16 ноября, 14:24
Чжуншаньский институт науки и технологии (NCSIST) ранее входил в структуру Бюро вооружений министерства обороны Тайваня, которое активно занимается разработкой, производством, поддержкой и обслуживанием различных систем вооружений и технологиями двойного назначения. В 2014 году институт стал административной корпорацией, которая подчиняется непосредственно правительству острова, и на данный момент он является одним из двух главных оборонных подрядчиков Тайваня. NCSIST занимается разработкой, производством и продажей оборонных технологий и оружия, а также отвечает за международное сотрудничество в области технологий и обмена информацией.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Китай предостерег Японию от военного вмешательства в ситуацию с Тайванем
14 ноября, 15:56
 
В миреТайваньКитайСШАНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала