СМИ: Тайвань провел испытания по перехвату баллистических ракет

ПЕКИН, 23 ноя - РИА Новости. Тайвань провел испытания по перехвату баллистических ракет, в ходе которых высота полета ракеты-перехватчика достигла высоты 30 километров, пишет газета Тайвань провел испытания по перехвату баллистических ракет, в ходе которых высота полета ракеты-перехватчика достигла высоты 30 километров, пишет газета Taipei Times

Отмечается, что ранее Чжуншаньский институт науки и технологий провел ракетные испытания в рамках проекта "Цянгун" на военной базе Цзюпэн в уезде Пиндун на юге Тайваня

"Испытания показывают, что тайваньские ракеты способны перехватывать баллистические ракеты при повторном входе в атмосферу и представляют собой значительный сдерживающий фактор для ракетных угроз со стороны Китая (материкового Китая - ред.)", - приводит газета слова бывшего главного инженера ракет "Сюнфэн 3" Чжан Чэна.

Газета со ссылкой на Чжан Чэна отмечает, что высота полета испытуемых ракет "составила 30,48 километра".

Как пишет газета, Тайвань в рамках проекта "Цянгун" разрабатываются две ракеты (версии 1 и 2) на базе ракеты TK-3 с увеличенной высотой полёта. По данным издания, ожидается, что "Цянгун-1" будет иметь высоту перехвата больше, чем у американской системы Patriot-3.

Чжуншаньский институт науки и технологии (NCSIST) ранее входил в структуру Бюро вооружений министерства обороны Тайваня, которое активно занимается разработкой, производством, поддержкой и обслуживанием различных систем вооружений и технологиями двойного назначения. В 2014 году институт стал административной корпорацией, которая подчиняется непосредственно правительству острова, и на данный момент он является одним из двух главных оборонных подрядчиков Тайваня. NCSIST занимается разработкой, производством и продажей оборонных технологий и оружия, а также отвечает за международное сотрудничество в области технологий и обмена информацией.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси , занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США . Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин , и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.