Тарасова оценила шансы Гуменника выиграть медаль ОИ-2026
Фигурное катание
 
16:11 23.11.2025
Тарасова оценила шансы Гуменника выиграть медаль ОИ-2026
Тарасова оценила шансы Гуменника выиграть медаль ОИ-2026
Тарасова оценила шансы Гуменника выиграть медаль ОИ-2026
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что российский фигурист Петр Гуменник сможет выиграть медаль на Олимпийских играх 2026 года, если... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T16:11:00+03:00
2025-11-23T16:11:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
омск
милан
татьяна тарасова
пётр гуменник
россия
омск
милан
Тарасова оценила шансы Гуменника выиграть медаль ОИ-2026

Тарасова: Гуменник может стать призером ОИ-2026, если откатает так, как в Омске

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что российский фигурист Петр Гуменник сможет выиграть медаль на Олимпийских играх 2026 года, если исполнит свои программы так же, как на этапе Гран-при России в Омске.
В воскресенье Гуменник выиграл пятый этап серии серии Гран-при России в Омске. Он показал лучший результат в короткой и произвольной программах, исполнив в произвольной пять четверных прыжков и набрав в сумме 311,12 балла.
«
"Очень счастлива и рада за Петю! Он набирает. Дай бог, чтобы он сохранил эту форму и еще набирал. До Олимпийских игр еще много времени. Поздравляю его, всю тренерскую команду, Веронику Дайнеко. Полностью согласна с Лешей Ягудиным. Если Петя так откатает в Милане, он будет в призах", - сказала Тарасова.
Гуменник квалифицировался на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, заняв первое место на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Он набрал 262,82 балла по сумме короткой (93,80 балла) и произвольной (169,02) программ. Игры пройдут с 6 по 22 февраля.
