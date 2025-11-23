Тарасова оценила шансы Гуменника выиграть медаль ОИ-2026

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что российский фигурист Петр Гуменник сможет выиграть медаль на Олимпийских играх 2026 года, если исполнит свои программы так же, как на этапе Гран-при России в Омске.