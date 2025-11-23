МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, сообщило Российские войска взяли под контроль населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны

"Подразделения группировки "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области", — говорится в сводке.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Восток" освободили Отрадное и Тихое в Днепропетровской области © Инфографика Подразделения группировки войск "Восток" освободили Отрадное и Тихое в Днепропетровской области

За сутки противник потерял на этом участке фронта до 225 боевиков, ББМ, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

В свою очередь, бойцы "Юга" взяли под контроль населенный пункт Петровское в ДНР, отметили в министерстве.

© Инфографика Подразделения Южной группировки войск освободили Петровское в ДНР © Инфографика Подразделения Южной группировки войск освободили Петровское в ДНР

Кроме того, они поразили украинские формирования у населенных пунктов Платоновка, Краматорск , Васюковка, Степановка и Северск.