ВС России освободили Тихое и Отрадное Днепропетровской области

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Отрадное и Тихое в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Отрадное и Тихое в Днепропетровской области
Также российские военные нанесли поражение ВСУ в районах Варваровки, Затишья, Доброполья в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области.
За сутки противник потерял на этом участке фронта до 225 боевиков, ББМ, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.
В свою очередь, бойцы "Юга" взяли под контроль населенный пункт Петровское в ДНР, отметили в министерстве.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили Петровское в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили Петровское в ДНР
Кроме того, они поразили украинские формирования у населенных пунктов Платоновка, Краматорск, Васюковка, Степановка и Северск.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 225 военных, танк, ББМ MaxxPro американского производства, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, РЛС воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства, четыре станции РЭБ, четыре хранилища боеприпасов и два склада материальных средств.
22 июня 2022, 17:18