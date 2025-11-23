Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Тихое и Отрадное Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 23.11.2025 (обновлено: 13:26 23.11.2025)
ВС России освободили Тихое и Отрадное Днепропетровской области
ВС России освободили Тихое и Отрадное Днепропетровской области - РИА Новости, 23.11.2025
ВС России освободили Тихое и Отрадное Днепропетровской области
Российские войска взяли под контроль населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
доброполье (город)
ВС России освободили Тихое и Отрадное Днепропетровской области

ВС РФ освободили Тихое и Отрадное в Днепропетровской области и Петровское в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области", — говорится в сводке.
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Отрадное и Тихое в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Отрадное и Тихое в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Отрадное и Тихое в Днепропетровской области
Также российские военные нанесли поражение ВСУ в районах Варваровки, Затишья, Доброполья в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области.
За сутки противник потерял на этом участке фронта до 225 боевиков, ББМ, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.
В свою очередь, бойцы "Юга" взяли под контроль населенный пункт Петровское в ДНР, отметили в министерстве.
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили Петровское в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили Петровское в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили Петровское в ДНР
Кроме того, они поразили украинские формирования у населенных пунктов Платоновка, Краматорск, Васюковка, Степановка и Северск.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 225 военных, танк, ББМ MaxxPro американского производства, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, РЛС воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства, четыре станции РЭБ, четыре хранилища боеприпасов и два склада материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Обсуждения
